Terör örgütü PKK yöneticiliğinden hüküm giyen Veysi Aktaş ile Çetin Arkaş, il il gezip konferans veriyor, TV’lere çıkıp tehditler savuruyor. İmralı’da terör örgütü elebaşı Öcalan ile kalan ve tahliye olan Veysi Aktaş ve Çetin Arkaş, yaptıkları halk toplantılarından çözüm sürecini değerlendirdi. Bir televizyon kanalına çıkan Aktaş ve Arkaş, sürecin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Arkaş, Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması gerektiğini savundu.

Çetin Arkaş (solda) - Veysi Aktaş (sağda)

‘BU İYİ BİR FIRSAT’

Arkaş, “Süreç artık bundan sonra geri dönülemez bir noktaya gelmiştir demeyi çok isterdim. Ama ne iyimser olalım ne kötümser” dedi.

Veysi Aktaş ise bölgedeki gelişmelere dikkat çekerek, şunları söyledi:“Eğer bu süreç başarıya gitmezse, Barış ve Demokratik Toplum Süreci nihayete ermezse Kürtler bir daha kolay kolay Türkiye ile beraber olamaz. Şunu iyi bilmek gerekiyor, devlet için iyi bir fırsattır, bizim için de öyle. Bu yeni yıl Türkiye açısından bir barış, demokratikleşme, kardeşliğin inşa süreci olsun.”