Geçen hafta bir grup PKK’lı hain, Bitlis kırsalındaki Sehi Ormanları’ndan Şırnak’a geçiş yaptı. 25 kişilik terörist grup Bitlis, Batman, Kars, Ağrı, Van kırsalından bir araya gelerek silah ve teçhizatlarıyla Türkiye sınırından Irak’ın kuzeyine geçti. Sınırdaki güvenlik duvarları, ısı ve sese karşı duyarlı gece ve gündüz görüşlü termal cihazlar ve keşif uçuşlarına rağmen terörist grup ellerini kollarını sallayarak sınır dışına çıktı. SÖZCÜ’nün ulaştığı bilgilere göre, terörist grubun başında PKK’nın yöneticilerinden olan Devrim Palu kod adlı Müslüm Bayat vardı.

SİLAHLARLA GEÇTİLER

Bu görüntüler ise 2009 yılında başlayan birinci açılımdaki ‘Mehmetçiğe operasyon yaptırmama’ yönteminin yineden devreye girdiğini gösterdi. İşte adım adım teröristlerin geçiş güzergahları: “Bitlis Sehi Ormanlarını takip ederek Şeyh Cuma, Haçareş bölgesinden Siirt’in Şirvan İlçesine, buradan da Eruh kırsalındaki Yassıdağ (Çırav) geçtiler. Yazlıca (Herekol Dağı) üzerinden Şırnak sınırlarına girdiler. Bestler-Dereler, Mergumari (Uğur Tepe), Şehriban Vadisi, Yusuf Mahmut Dağı’nı takip ederek Kato Altındağlar bölgesine ulaştılar. Ağrı, Van, Kars kırsalındaki ikinci grubun da Van’ın Bahçesaray İlçesindeki Azapşer Dağından yola çıkarak Beytüşşebap kırsalındaki Faraşin Yaylasına geçiş yaptı. İki grup birleşip sınırın sıfır noktasından Kuzey Irak’a girdi.

Sınır ötesine geçen teröristten biri Bayat’tı

Sınırı geçen 25 teröristten biri Devrim Palu kod adlı Müslüm Bayat’tı. İçişleri Bakanlığı’nın kırmızı kategorisinde 20 milyon lira para ödülle aranan Bayat, Diyarbakır, Bingöl kırsalında çok sayıda bombalı, mayınlı ve roketli saldırılarda yer aldı. İstihbarat raporlarına göre: Suriye Demokratik Güçleri bünyesinde sözde tabur sorumlusu olan terörist burada da TSK’ya karşı roket, havan ve füzeli saldırıları bizzat koordine etti. PKK elebaşı Sabri Ok’un solunda oturdu. 27 Mehmetçiğin katili olan haine, 2022’de SİHA’yla nokta operasyon yapılmış, kıl payı kurtulmuş SİHA’larca fark edileceği korkusuyla bir kamyonet kasasında Irak’ın kuzeyine kaçmıştı. İlerleyen tarihlerde Bitlis kırsalına sözde Garzan eyalet sorumlusu olarak geri geldi. Son olarak Ağrı, Kars, Van kırsalındaki terörist grupla birleşerek sınır dışına çıktı.