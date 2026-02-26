TBMM Terörsüz Türkiye Komisyonu raporunda işaret edilen yasal düzenlemeler ile Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılması öngörülen değişiklikler için çalışma başlatıldı.

İktidar tarafından “Müstakil yasa” olarak nitelenen çalışma için Adalet Bakanlığı teknik altyapıyı, AKP teklif hazırlayacak. Düzenlemede “umut hakkı” maddesinin olmayacağı bu konunun gerekirse daha sonra ele alınacağı belirtiliyor.

ETKİN PİŞMANLIK

TCK’nın 221. maddesinde yer alan “Etkin pişmanlık” konusu da genişletilecek. Mevcut 221. maddede yer alan etkin pişmanlıkta “Örgüt suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayanlara” ceza verilmiyor

Ayrıca yasalarda yer alan “Örgüt üyeliği , iltisak, yardım yataklık” tanımları yeniden belirlenecek. “Eve dönüş” konusunda düzenlemeler yapılacak, cezaevinden şartlı ve denetimli serbestlik ile tahliye konusu da gündeme gelecek.

Silahlı eylemlere karışmış, polis tarafından aranan, adli mercilerce haklarında soruşturma açılan veya yakalama kararı verilen PKK’lılar yargılanacak. Örgütte yer alan ancak suça karışmadığını beyan eden kişilerden irade beyanı alınacağı belirtilirken bunun ne kadar geçerli olacağı da tartışılıyor. Yani bir kağıda “PKK fesholduğu için artık üye değilim” diye yazıp imza atan terörist serbest bırakılacak.

5 YIL İZLENECEK

PKK hükümlüleri için 5 yıllık bir denetim süresi ve bu süre içinde suç işlememe şart öngörülüyor. Suça karışmamış ve örgüt tarafından zorla dağa çıkarılmış kişiler hakkında ise soruşturma açılmayacak. Tahliye ve eve dönüş hükümlerinden “Kendisini fesheden örgüt üyeleri” yararlanabilecek. Böylelikle diğer örgüt militanları kapsam dışı kalacak.

Akın Gürlek’ten “rapor” açıklaması: Şahsa özel düzenleme yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek AKP’nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun ardından yasal düzenlemelere ilişkin bir soru üzerine Gürlek, bu konuda takdirin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu söyledi.

Bakan Gürlek, grup toplantısı öncesi soruları yanıtladı.

TEKNİK DESTEK

Adalet Bakanlığı olarak yalnızca teknik destek sağladıklarını belirten Gürlek, “Meclisimiz ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır. Nihai amaç kesinlikle örgütün tamamen silah bırakması, daha sonra da PKK’nın feshedilmesidir. Ondan sonraki yasal çerçeve düzenlemesi Meclis’in takdirindedir” dedi. Gürlek ayrıca, “Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme söz konusu değil” diye konuştu.