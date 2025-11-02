Çözüm süreciyle birlikte, cezaevindeki ve dağdan inecek PKK’lı teröristler için hukuki altyapı gündemde. Kulislerde Şeyh Said taraftarları için 1928 yılında getirilen af formülü tartışılmaya başlandı. Cezaevinden çıkacak ve dağdan inecek PKK’lılara 5 yıl süreyle “Yeni suç işlememe’’ şartı ile af getirilecek. Aksi taktirde kalan cezalarının yanı sıra daha ağır cezalar da verilecek.



FETÖ ÖNLEMİ



Şeyh Said taraftarları için de “Bir daha eline silah almama ve devlete karşı yeni suç işleyip, eylemde bulunmama” şartı ile af çıkarılmıştı. TBMM’de çeşitli düzenlemeler değerlendirilirken, FETÖ üyelerinin çıkarılacak aftan yararlanmaması için de affa uğrayacak kişiler açısından “Örgütünün kendisini feshetmiş olması’’ şartı getirilecek. Meclis’te kurulan komisyon da yasal düzenleme teklifi aşamasına geldi. Komisyon çerçeveyi belirleyecek ve salt çoğunlukla kabul edilen düzenlemeler kanun teklifi olarak ilgili komisyonlara havale edilecek. Siyasi partiler infaz düzenlemesi, terörle mücadele kanununda değişiklik,, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasını istiyor.



ŞENTOP'UN ÖNERİSİ 'AF DEĞİL TECİL'



TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Komisyonundaki konuşmasında, Kürt aşiretlerini ayaklandıran Şeyh Said isyanının bastırılması sonrası çıkarılan affı hatırlatarak, “1928 tarihli kanunda olduğu gibi, kesin ve geri dönüşsüz bir af yerine süreye bağlı ve hukuka uygun davranışın takibi suretiyle şarta bağlı ve infazın veya soruşturma- kovuşturmanın tecili şeklinde yapılması söz konusu olabilir’’ demişti.



Şeyh Said isyan sonrası 47 taraftarı ile birlikte İstiklal Mahkemesi’nce idama mahkum edilip 1925’te Diyarbakır’da asılmıştı. Diğer destekçileri ise “Silah bırakma, bir daha eline silah almama, devlete karşı isyan ile yasa dışı faaliyette bulunmama” şartı ile affa uğramış ve buna uymayanlara daha ağır ceza verilmesi öngörülmüştü.