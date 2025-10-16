2011’de başlayan Suriye iç savaşı, 2024’te Esad’ın düşmesiyle büyük ölçüde sona erdi. Ancak terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı SDG, savaş süresince işgal ettiği kuzey bölgelerini hâlâ Şam yönetimine devretmedi.

SDG’nin “Rojava” adını verdiği bu bölgelerde kurduğu sözde özerk yönetim, uluslararası alanda meşruiyet kazanma çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda her geçen gün yeni adımlar atan yapı, siyasi ve kurumsal alanda varlık göstermeye çalışıyor.

CONIFA'YA ÜYE OLDULAR

Suriye’nin kuzeyindeki işgal bölgelerinde kurulan sözde “Rojava yönetimi”, FIFA’ya bağlı olmayan bölgelerin oluşturduğu Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği’ne (CONIFA) üye olmak için başvurdu. CONIFA, yapılan başvuruyu kabul etti.

Yapılan resmi açıklamada, “Rojava Milli Takımı”nın birliğe yeni üye olarak katıldığı duyurularak, “CONIFA en yeni üyelerinden birini tanıtmaktan gurur duyuyor. Rojava Futbol Federasyonu’nu küresel spor ve dostluk ailemize hoş geldiniz diyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"ROJAVA FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK"

Takım sorumlusu “Cudi Efrin” kod adlı kişi, Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw kanalına yaptığı açıklamada, “Tarihimizde ilk kez uluslararası bir turnuvaya katılacağız. Oyuncularımızın tamamı Rojavalı ancak diasporada yaşıyorlar. CONIFA’ya katılarak Rojava futbolunu üst seviyelere taşımak ve dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.

Suriye’nin ve Rojava’nın geleceğine ilişkin belirsizliklere rağmen, Efrin’in aktardığına göre ilerleyen dönemde bölgedeki şehirlerden Kürt oyuncuların da takıma davet edilmesi planlanıyor. Ancak ilk etapta sadece diasporada yaşayan futbolcular forma giyecek.

CONIFA NEDİR?

CONIFA (Confederation of Independent Football Associations — Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu), FIFA’ya bağlı olmayan bölgeler, tanınmayan devletler, özerk bölgeler, azınlık toplulukları ve ulusal kimliği olan halklara ait futbol federasyonlarını çatısı altında toplayan uluslararası bir organizasyon.