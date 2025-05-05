AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin olarak partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle üzüntülü olduğunu belirtti. Çelik şöyle dedi:

"Biz kendisine sağlığına dikkat etmesi gerektiğini ifade ederken, o, 'Sonuca ulaşalım, ondan sonra sağlığımla ilgilenirim' diyordu. Bütün mesaisini, entelektüel birikimini, kapasitesini kullanıyordu. Sürecin hızlı şekilde sonuçlanması gerektiğine vurgu yapıyordu. Farklı mahallelerin birbirinin sesine kulak kapadığı, kimlik kavgalarının çok olduğu bir siyasi tarihten geliyoruz. Bunu aşmaya çalışıyordu. Kuşkusuz görüşlerimiz farklı olabilir ama cenazesinde de ortaya çıktı, farklı düşünceler arasında köprüler kurmaya yönelik kaygısını takdir eden bir çoğunluk oluştu. Kızı Ceren, anmada çok nitelikli, etkileyici bir konuşma yaptı. İnşallah terörsüz Türkiye'ye ulaşarak Sırrı Süreyya'nın hatırasına güçlü bir gönderme yapmış olacağız."

ÖZEL'E YAPILAN SALDIRI

Çelik, aynı gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik çok üzücü bir saldırı gerçekleştiğini belirterek, "Biz bu saldırıyı akabinde lanetledik. Bir kere daha lanetliyoruz. Burada siyasetin geçmişte bireysel ve kurumsal olarak pek çok şiddetle karşı karşıya kaldığı bir siyasi tarihe sahibiz. Siyaset kurumunun her türlü şiddet karşısında birlik ve beraberlik içinde olması son derece kıymetlidir. Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı, sadece Özgür Özel'e ve CHP'ye yönelik değil topyekun bütün siyaset kurumuna, demokrasimize yapılmış olarak değerlendiriyoruz. Kendimize de yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Siyasi faaliyet yürütürken, siyasi rekabet içerisinde kuşkusuz farklı siyasi partilerdeyiz. Şiddet hepimizin reddetmesi gereken bir şeydir. Şiddet söz konusu olduğunda bütün farklılıklar ortadan kalkar" diye konuştu. Çelik, şunları kaydetti:

"Hangi siyasetçiye, hangi genel başkana yapılırsa yapılsın bu hepimize, demokrasimize yapılmış bir saldırıdır. Sayın Özgür Özel'in ailesine dönük birtakım tehditlerin, çirkin ifadelerin sosyal medyada ortaya koyulduğu görüldü. Bunların hepsini lanetliyoruz. Kuşkusuz Emniyetimizin ilgili birimleri çok yakından takip ediliyor, bunlarla ilgili olarak hukuk önünde gereği yapılacaktır. Bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?

Çelik, "İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içerisinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin somutlaşmasını günler içinde bekliyoruz. İnşallah günler içerisinde olacak gelişmelerle birlikte PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlı unsurlarını, bütün illegal unsur ve uzantılarıyla bırakmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçilmiş olacaktır. Süreci titizlikle takip ediyoruz" diye konuştu.

Çelik, bir soru üzerine, "Sayın Özel'in de 'Bu alçakça saldırıdan sonra bunu siyaset kurumuna yapılmış kabul ediyorum. Yapanın partisinin, kökeninin ne olduğu önemli değil' açıklaması takdire şayan, sağduyulu bir açıklamadır. Onun dışında bize karşı incitici dil kullanan ve maalesef konuyu yanlış bir yere götüren bazı CHP'lilerin açıklamaları oldu. Ama müsaadenizle CHP'yi hiçbir şekilde eleştirmeyeceğim. CHP'li arkadaşlarıma bugün cevap vermeyeceğim. Daha dün bu saldırı gerçekleşti. Bu saldırının hemen üstüne CHP'yi eleştirmek istemiyorum" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin soru üzerine, "Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki görüşme kapsamlı bir görüşmeydi. İki lider birbirlerini iyi tanıyorlar. Cumhurbaşkanımız Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Kendisi de Cumhurbaşkanımızı Washington'da görmek istediğini söyledi. Bundan sonraki süreçte de yakın temasta olunması gerektiğine dair de bir mutabakat çıktı" dedi.