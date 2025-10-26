tv100 ekranlarında yayınlanan Talat Atilla ile Pazar Siyaseti’ne konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararını değerlendiren Saral, "Terörsüz Türkiye sürecinde ikinci adım dediğimiz ve Kuzey Irak’ı da içeren çekilme süreci ve Türkiye’de artık faaliyet göstermeyeceğinin bir göstergesi olarak olumlu bir adım" dedi.

"DOĞRU BİR ADIMDIR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral karara ilişkin, "PKK'nın aslında tamamen lav olması, tamamen kendini imha etmesi artık Kuzey Irak'tan da, Suriye'den de, İran'da veya diğer konuşlandığı bir takım yerlerden de artık çünkü ülkeler, Suriye'si de, Irak'ı da, Türkiye'si de müstakil devlet ve devlet aklıyla beraber yoluna reva olması gereken ülkeler. Biliyoruz ki bu unsurların kaynağı hep dışarıda. Amerika, İsrail, bir takım batılı güçler tarafından boyunlarına kementleri takılmış ve Arzı Mevud senaryosuna göre hareket eden bir kuruluş PKK, yani bunu sağır sultan biliyor. Farklı konuşmanın da gereği yok. Ama bu da önemlidir, bu da doğru bir adımdır” açıklamalarında bulundu.

"OYUNBOZANLIK OLURSA..."

DEM Parti’nin de süreç için çaba harcaması gerektiğini ifade eden Saral, “İnşallah DEM Parti de bu sürece halel getirmeme, bu süreci baltalamama adına yazılanların, çizilenlerin bütün halkımızı, vicdanı rahatlatacak bir noktaya doğru sürecin umarım en güzel şekilde nihayete ermesini temenni ediyoruz. Oyunbozanlık olursa da biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz, biz muz cumhuriyeti değiliz, biz büyük bir ülkeyiz, büyük bir devletiz. Gerekeni de yaparız” şeklinde konuştu.

'KARŞI TARAFI İKAZ EDİYORUZ'

Saral, şunları söyledi:

“MİT Başkanımız, Dışişleri Bakanımız, Meclis Başkanımız da bu işin bir tarafında. Biz tabii Güneydoğu insanımızı, halkımıza, devletin müşrik yönünü ve tüm halkını kucaklayan, tüm halkını el içinde tutan ve birinci sınıf vatandaşı olarak gören sosyal bir devletiz. Biz hiç ocu, bucu, şucu diye ayırt etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın zaten siyasi hayatındaki varlığı da budur.

Tüm insanları kucaklamak, tüm insanları sevmek, yeter ki iyi, güzel, doğru, faydalı olmak, hak ve hukuk noktasına riayet etmek. Temel ilkemiz budur ama biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak çok büyük kuyumcu hassasiyetiyle bu süreci takip ediyoruz. Bu sürecin baltalanmaması, bu sürece sıkıntı yaşatılmaması adına biz karşı tarafı da uyarıyoruz, ikaz ediyoruz."

"Tabii ki diğer ülkelerde de YPG, PYD veya SDG neyse bu isimler adı altında faaliyet gösterme ihtimaline karşı her türlü önlemi alıyoruz. Devletin tüm gücüyle birlikte de gerekeni yapar diye düşünüyorum zaten.

Bunun başka ötesi de yok, başka yapılacak başka bir şey de yok. Umarım, dilerim, Güneydoğu insanımız, Kürt vatandaşlarımız da bizim ne kadar iyi niyetli olduğumuzu ve artık kardeş kanının durması gerektiğini ve birlikte hedefimize, ülkelere Türkiye'nin gitmesi gerektiğini anlamışlardır, bu idrak ve şuur içerisindedirler diye düşünüyorum."

"SÜKUT EDİN, OTURUN"

"Eğer bu ikazlara rağmen, gerekeni yaparız demek, Türkiye gücünün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü her kurum ve kuruluyla, güçleriyle ortaya koyarız demektir, nokta, bunun başka ötesi yok.

Yani akıllı olun, bu söylenenlere, bu zapturap altına alınan cümlelere intiba edin, uyun, siz de bundan sonraki hayatınızı tövbe istiğfar edin. Gerçekten Kürtleri düşünüyorsanız, Kürt vatandaşlar sizin hayatınızda gerçekten yer alacaksa, onların mutluluğu içinse sizin varlığınız, o zaman sükut edin, oturun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merhametine de, şefkatine de inanın, bunu gösterin, rüştünüzü ispat edin, bakın ondan sonra sizin hayatınızda da ne kadar müspet güzellikler ortaya çıkacak."