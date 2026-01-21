Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki ayağını oluşturan ve ana omurgasını PKK-YPG’li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) işgali altındaki Deyrizor, Rakka ve ilçesi Tabka’nın Şam yönetimine geçmesiyle PKK’nın can damarı niteliğindeki ikmal yolu kapandı.

ABD SİLAH YOLLUYORDU

Fırat’ın batısındaki bu noktalardan, SDG’nin işgal ettiği kuzeydoğu Suriye’deki bölgelere silah sevkiyatı yapılıyordu. Deyrizor’da ABD’li generallerin gözetiminde, paramotor ve kamikaze dron eğitimlerinin verildiği kamplar bulunuyordu.

ABD’nin burada indirdiği askeri kargo uçaklarıyla gönderdiği silahlar karayoluyla tırlarla Deyrizor ve Rakka’ya sevk ediliyordu.

Münbiç’in güneybatısındaki Tişrin Barajı’nın altında SDG’ye ait mühimmat deposu tespit edildi.

KANLI SALDIRILAR

Ankara’da TUSAŞ ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vergi Dairesi, Kızılay patlamalarının yapıldığı hain saldırıları gerçekleştiren teröristler de Deyrizor ve Rakka’dan paramotorla Hatay’ın Amanos dağlarına inerek buradan karayoluyla araç değiştirip Ankara’ya kadar gelmişlerdi. Bomba yüklü araçlarla uzaktan kumandalı saldırılar ya da kamu binalarına sızma şeklinde canlı bomba ve intihar saldırıları düzenleyen teröristler buradan geliyordu.

Bu üç yerleşim biriminin son 24 saat içinde Şam rejimine geçmesiyle terör örgütünün en önemli ikmal bağlantı yolu da kesilmiş oldu. Daha önce de Münbiç’i işgal eden teröristler Şara yönetiminin sert müdahalesiyle SDG işgalinden kurtarılmıştı.

Şam yönetimi ile SDG arasında varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşması kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka’dan Türkiye sınırına uzanan toprakları devralıyor.

TSK ALDI

Hatay sınırındaki Afrin, Racu, Bülbül, Keferceni, Cindrêsê Zeytin Dalı harekatıyla teröristlerden temizlenerek TSK’nın kontrolüne geçti. Ardından Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesinin karşısındaki Resulayn ile Akçakale İlçesi karşısındaki Tel Abyad da Barış Pınarı harekatı kapsamında terörist işgalinden kurtarılarak TSK denetimine geçti.

Sınırdaki tünellerden Türkiye’ye giriyorlardı

Terör örgütü YPG-SDG’nin Türkiye sınırında kazdığı yüzlerce kilometrelik tünellerden, başta silah olmak üzere uyuşturucu ve kaçak mal giriş çıkışı yapılıyordu.