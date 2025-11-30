CHP'nin İmralı'ya temsilci göndermemesi siyasetteki dengeleri değiştirdi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde lideri terörist Murat Karayılan, CHP'nin İmralı'ya temsilci göndermemesini hata olarak değerlendirirken, 'Bu hatadan dönmezlerse zarar görürler' ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak terör örgütünün çatı yapılanması KCK’nın elebaşı Bese Hozat, terör örgütüne yakın medya organına konuştu.

KCK’nın elebaşı Hozat CHP'ye çok sert sözlerle yüklenirken; CHP'den Öcalan'ı baş müzakereci olarak tanımasını istedi.

KCK elebaşı Hozat şunları söyledi:

"ÖCALAN'I MUHATAP KABUL ETMEZSEN..."

"CHP’nin İmralı’ya giden heyete üye vermemesi büyük bir yanlıştı. Gerçekten bu politika, bu yaklaşım iktidara hizmet etmişti. Aslında CHP o klasik politikasından belli ki tam vazgeçememiş.

Şimdi Öcalan biraz önce de söyledim- Kürt halkının 'önderidir'. Milyonların 'önder' gördüğü, baş müzakereci kabul ettiği bir kimliktir, bir kişiliktir. Toplumsal, kurumsal bir kimliktir yani. Şimdi sen Öcalan'ın yanına üye göndermezsen, heyet göndermezsen, muhatap almazsan, bu muhataplıktan kaçtığın anlamına gelir. O zaman sen Kürt sorununu doğru çözemezsin. Kürt sorununun çözümüne dönük doğru politika üretemezsin, çözüm üretemezsin. Şimdi CHP’nin kavramadığı budur. Mesela CHP yıllardır bundan kaçınıyor. Öcalan'a dönük olumsuz bir algı yaratıyor. Öcalan'ın muhataplığını kabul etmiyor. Böyle farklı farklı yaklaşımlar, arayışlar içine giriyor. Bu, oldukça böyle gayriciddidir. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz.

CHP'NİN PARTİ PROGRAMINI HEDEF ALDI

CHP’nin Kürt sorununu çözme konusundaki samimiyeti Öcalan'a yaklaşımla ölçülür. Yani bu halk, Kürt halkı demiş ki, 'Öcalan benim önderimdir, muhatabımdır, baş müzakerecimdir'. Sen bunu kabul etmezsen, nasıl Kürt sorununa dönük politika üreteceksin, çözüm üreteceksin? Şimdi bütün savunmaların da diyorlar, "bizim parti programında Kürt sorununun çözümüne dönük şey var. Biz Kürt sorununun adını Kürt sorunu koyuyoruz". Evet güzel, CHP “evet” diyor, “Kürt sorunu var”. Kürt sorununu çözme konusunda sözde bir kararlılık, iddia da ortaya koyuyor. Özgür Özel’in çok önemli söylemleri, çağrıları oldu. “Bu devlet Kürtlere de aittir” dedi. “Kürtler, Türkler eşit olacaksa” dedi. O zaman ona göre bir muamele. “Kürt sorunu var” dedi, “bu sorunu mecliste çözelim” dedi.

"BAŞ MÜZAKERECİ KABUL ETMEZSEN HERKES BUNA GÜLER"

Evet Öcalan da diyor, “Kürt sorununu mecliste çözelim”. O yüzden “mecliste tüm partilerin üyelerinden oluşan bir komisyon kurulsun” dedi. Öcalan da adres olarak Meclis'i gösterdi. Hareket de adres olarak Meclis'i gösterdi. Zaten bu sorun Meclis'te çözülecek. CHP de zaten “Meclis'te gelsin” dedi. Kimse bunu reddetmiyor ki! Bunlar doğru söylemlerdir. Ama sen karşı tarafın, Öcalan'ı baş müzakerecisini kabul etmeden “ben sorunu mecliste çözerim, şöyle çözerim, böyle çözelim” dersen vallahi herkes buna güler. Samimiyet sorgulanır, ciddiyet sorgulanır, politikası sorgulanır, her şey sorgulanır yani. Mesela bu güvensizlik yaratır elbette.

"CHP İÇİNDEKİ ULUSALCI KESİM CHP'NİN POLİTİKASINI ETKİLİYOR"

CHP’nin bu tutumu Kürtlerde gerçekten ciddi bir kızgınlığa, öfkeye yol açtı. Rahatsızlığa, eleştiriye yol açtı. Doğru yapmadı. Tamam, komisyona üye vermesi olumluydu, bu süreci böyle sahiplenmesi olumludur. Söylemleri gerçekten olumludur. Söylem olarak iktidarın da, AKP’nin de çok ilerisindedir; onu söyleyelim. Yani iktidar baştan itibaren bu soruna “terörsüz Türkiye” diyor. CHP birçok defa dedi ki, “bu sorun, bir Kürt sorunudur”. Yani Kürt sorununu tartışmak istedi. Hatta buna müdahale edildi. “CHP sulandırmasın” denildi bu süreç. Çünkü kendince yürüttükleri bir politika var, o politikanın da deşifre olmasını istemiyorlar. Bu konuda çok sıkıştıran yaklaşımlar olduğunda bundan rahatsızlık duyuyorlar. Yani bütün bu konularda CHP’nin pozitif şeyleri vardı.

CHP’nin temel handikapı, sorunu nedir? CHP halen o ezber, o eski kodları tam olarak bırakamıyor. CHP içerisindeki bu ulusalcı, sağ eğilim gerçekten şey hale geliyor ve CHP’nin politikasını etkiliyor. Bu, CHP yönetimi açısından gerçekten ciddi bir şeydir. Yani üzerinde durulması gereken bir durumdur. CHP Öcalan'ı muhatap almadan, muhataplığını kabul etmeden Kürt sorununu doğru temelde çözemez. Yani bu anlamda doğru yaklaşması gerekiyor. Onu ben özellikle belirtmek istiyorum.

"CHP BU YAKLAŞIMLARI DEĞİŞTİRMELİ"

Ve şimdi komisyonun içinde kaldılar. Bu önemlidir. Biz baştan itibaren söyledik, Öcalan da çok önemsedi. Bu süreçte CHP’nin öncülüğünü gerçekten önemsedi. Dedi, “CHP inisiyatif alsın, bu sürecin öncülüğünü yapsın”. Mesela DEM Parti’nin de çok çağrıları oldu. Biz de bunu çok önemsedik. CHP sıradan bir parti değil ki! Ana muhalefet partisidir. Yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi oldu. Bu önemlidir. Bu anlamda halen her şey bitmiş değil. Bir hata yaptı ama bu hatadan dönülebilir.

CHP, Öcalan'a dönük bu yaklaşımları değiştirebilir, değiştirmeli. Ve bu süreci daha güçlü bir biçimde sahiplenmeli. Gerçekten bu süreçte CHP inisiyatif almalı ve şey yapabilmelidir. Etkisini, ağırlığını güçlü bir biçimde Öcalan'ı da muhatap alarak ortaya koymalıdır. Kürt sorununun demokratik temelde çözümünü mecliste ciddi gündeme koymalı. Türkiye kamuoyunun gündemine koymalı. Bu konuda çok ciddi bir gündem ve politika geliştirebilmelidir."