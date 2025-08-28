TBMM’de çözüm süreci kapsamında kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”, dün yaptığı 6. toplantının ardından çalışmalarını sürdürüyor. AKP ve MHP kanadı sürecin “terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda ilerlediğini savunurken, kamuoyuna “süreci olumsuz etkileyecek açıklamalardan kaçınılması” çağrıları yapıldı.

"AKP ÜRKEK HAREKET EDİYOR"

Buna karşın, kırmızı kategoride aranan PKK merkez komite üyesi Helin Ümit, örgüte yakın yayın organına yaptığı konuşmada komisyonun “AKP’ye güvensizlik nedeniyle ürkek hareket ettiğini” öne sürdü.

Ümit, açıklamalarında PKK’nın silahlı mücadelesini “cumhuriyetin kuruluş süreci” ile kıyaslayarak tepki çeken ifadeler kullandı. Ayrıca, Meclis’teki komisyonun doğrudan anayasa hazırlama yetkisi bulunmadığını dile getirerek, “Komisyon en fazla demokratik bir anayasa tartışmasının önünü açabilir” değerlendirmesinde bulundu.

AKP’nin sürece “pragmatik” yaklaştığını iddia eden Ümit, “Komisyona katılanlar ürkek davranıyor, toplum AKP’nin çark etmesinden kaygı duyuyor” dedi.