İktidarın DEM Parti ve İmralı’da Abdullah Öcalan ile birlikte yürüttüğü ve adına “Terörsüz Türkiye” dediği çözüm süreciyle ilgili terör örgütünün sembolik silah yakmasıyla Kandil-Suriye hattı da hareketlendi.

Terör örgütü PKK, Suriye’deki birçok yöneticisini kongre için Kandil’e çağırdı, sözde delege olarak kongreye katılan üst düzey teröristlerin bir kısmı Suriye’ye geri döndü.

Ana omurgasını PKK’nın Suriye kolu YPG’nin oluşturduğu SDG’nin silah bırakmayacaklarını açıklamasıyla PKK’nın lider kadroyu ve Türkiye içinde silahlı eylemlere katılmış veya emir, talimat vermiş birçok kritik teröristi Suriye’nin kuzeyine kaydırdığı belirlendi.

LİCE’DE KCK’NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİYDİ

İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinin 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranan ve 30 yıldan beri PKK’nın dağ kadrosundaki Rotinda kod adlı Muazzez Vuran, 2015-2017 yıllarında Diyarbakır’ın Lice İlçesi kırsalında üst düzey yöneticilik yaptı.

İstihbarat raporları ile farklı tarihlerde yakalanan veya teslim olan teröristlerin teşhislerinde adı sıkça geçen kadın teröristin Diyarbakır kırsalında sözde Amed Eyaleti KCK Toplumsal Alan Çalışmalarında yer aldı.

Köy ve mezralarda örgütün şehirlerle bağlantısını sağlayan sözde milis gücü yapılanmasından sorumlu olan Muazez Vuran, örgüt tarafından bu faaliyetleri yerine getiremediği için Kuzey Irak’a çağrıldı.

HDP’NİN KAPATMA DAVASINA DELİL GÖSTERİLDİ

Ardından da terör örgütünün işbirlikçileri tarafından Kuzey Irak’a gitti.

Diyarbakır kırsalında olduğu dönemde HDP’li yöneticiler ve HDP’den milletvekili seçilen milletvekilleriyle kırsal alanda görüşmeler gerçekleştirdi, yine genel seçimlerde HDP’nin milletvekili aday belirleme sürecinde etkili oldu.

Teröristlerin bu ifadeleri ve teşhisleri PKK’yla olan organik bağı nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa Mahkemesine açılan HDP’nin kapatma davasına da delil olarak gösterildi. Muazez Vuran’ın HDP Milletvekilleriyle olan bağını gösteren belgeler ve somut deliller Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosuna gönderildi.

LİCE KIRSALINDA ÜÇ MİLLETVEKİLİYLE GÖRÜŞME

Kadın teröristin HDP’li üç milletvekili ile Lice kırsalında örgütün işbirlikçisi olan bir şahsın evinde görüşme yaptıkları, teröristin Vuran’ın terör örgütü PKK’nın aynı zamanda sözde Özel Güç sorumlusu olarak Diyarbakır kırsalında güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda silahlı eylemin ve bombalı saldırının da emir ve talimatını vermekten hakkında, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Vuran’ın, Lice’deki uyuşturucu baronlarından da vergilendirme adı altında yüklü miktarda haraç toplayarak örgüte gelir sağladığı bildirildi.

LİCE'DEN KANDİL’E BURADAN DA SURİYEYE GEÇTİ

Lice kırsalındaki Kalender bölgesinde Hivroj telsiz kodunu kullanarak faaliyet yürüten kadın terörist yanındaki üç korumasıyla önce Kuzey Irak’a geçiş yaptığı, buradan da sorumlu olarak bu kez örgütün Suriye kolu YPG saflarına sorumlu düzeyde gönderildi.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARI SİLAH ALTINA ALIYOR

Terörist Muazez Vuran’ın Suriye’nin Rimelan İlçesinde TEV-DEM isimli PKK’nın legal görünümlü yapılanmasında sözde eğitim komitesinin başında yer aldığı, siyasi ve ideolojik çalışmalarda aktif rol aldığı belirlendi.

Yerel halkla görüşmeler yaparak zorunlu askerlik uygulaması adı altında çocuk yaştaki Suriyeli gençlerin örgüte kazandırılması, örgüt kadrolarına ideolojik eğitim verilmesinden sorumlu olduğu bildirildi.

FESİH KONGRESİ İÇİN KANDİL’E GELDİ GERİ DÖNDÜ

Terörist Vuran’ın 5-7 Mayıs’ta Kandil ve Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarındaki iki ayrı noktada gerçekleştirilen PKK’nın fesih ve silah bırakma kongresine de delege olarak katıldığı ve konuşma yaptığı istihbarat birimlerince tespit edildi.

Kadın teröristin kongre sonrası yeniden Suriye’nin kuzeydoğusundaki SDG-YPG-TEV-DEM ve YPJ bünyesinde faaliyet yürütmek üzere Suriye’ye geçiş yaptığı tespit edildi.

Kadın teröristin Türkiye sınırları içinde, Irak’ta ve Suriye’deki terörist faaliyetleriyle PKK-YPG-SDG bağı da bir kez daha netlik kazandı.

Kadın teröristin 2015-2017 yıllarıda Diyarbakır kırsalında üst düzey yöneticilik yaparken emir ve talimatını verip planlamasını yaptığı hain saldırılar ve katliamlar ise şöyle:

TOPLU KATLİAMLARIN SORUMLUSU ÇIKTI

14 Ocak 2016: Diyarbakır Çınar’da Emniyet binası ile polis lojmanlarına bomba yüklü araçla saldırı sonucu 1’i polis 6 kişinin şehit edilmesi, 39 kişinin yaralanması

17 Şubat 2016: Ankara Merasim sokakta askeri servis araçlarına yönelik bombalı saldırı sonucu 29 kişinin şehit edilmesi, 61 kişinin yaralanması

18 Şubat 2016: Sur İlçesinde mayınlı saldırıda Astsubay Halit Zil ani Çelik, erler Kadir Görgülü, Recep Bodur, Fatih Yeniay, Mustafa Bilgili, Mustafa Nerkis ve Oğuz Arslan’ın şehit edilmesi

13 Mart 2016: Ankara Kızılay’da otobüs duraklarına bombalı saldırıda çoğu üniversite öğrencisi 38 kişinin ölümü, 125 kişinin yaralanması

24 Mart 2016: Lice-Diyarbakır karayolundaki Mermer Jandarma Karakoluna bomba yüklü araçla saldırıda 3 askerin şehit edilmesi, 24 askerin yaralanması

31 Mart 2016: Diyarbakır’da polis servis aracına yönelik uzaktan kumandalı saldırıda 10 özel harekât polisinin şehit edilmesi, 15’i polis 30 kişinin yaralanması.

12 Nisan 2016: Diyarbakır Hani ilçesinde jandarma komutanlığı binasına bombalı saldırıda 3 askerin şehit edilmesi, 46 askerin yaralanması

1 Mayıs 2016: Diyarbakır Dicle İlçesinde jandarma tabur komutanlığına bomba yüklü araçla saldırıda 1 askerin şehit edilmesi, 26 kişi yaralanması

15 Ağustos 2016: Diyarbakır Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5’i polis, 3’ü sivil 8 kişinin ölümü, 45 kişinin yaralanması

18 Ağustos 2016: Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı sonucu 3’ü polis 5 kişinin şehit edilmesi, 217 kişinin yaralanması

4 Kasım 2016: Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü aracın patlatılması 1’i 8 aylık bebek 13 kişinin ölümü, 105 kişinin yaralanması

10 Aralık 2016: İstanbul Beşiktaş’taki Vodafone Arena’da polislere yönelik bombalı saldırıda 38’i polis 7’si vatandaş 45 kişinin şehit edilmesi, 148 kişinin yaralanması.

17 Aralık 2016: Kayseri’de 1. Komando Tugayı’ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı saldırı sonucu 15 askerin şehit edilmesi, 55 askerin yaralanması.