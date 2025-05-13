ABD’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamayla PKK’nın kendini feshetme kararını değerlendirdi. Açıklamada, “Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir” ifadelerine yer verildi.

“MEDENİ DÜNYADA TERÖRÜN GELECEĞİ YOKTUR”

ABD Büyükelçiliği’nin açıklamasında, bu tarihi karara dair ABD’nin tutumu da açıkça ortaya konuldu. Büyükelçilik, “PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir. Medeni dünyada terörün geleceği yoktur. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır” sözleriyle Türkiye’ye desteğini vurguladı.

BAKANLAR ARASI TEMAS

Açıklamada ayrıca diplomatik temaslara da dikkat çekildi. “ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir” denilerek, iki ülke arasındaki dayanışmanın altı çizildi.

PKK’DAN TARİHİ KARAR

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştiren PKK, bugün aldığı kararları kamuoyuna duyurdu. Terör örgütü, kendini feshedeceğini ve silah bırakma sürecine girdiğini açıkladı. Bu açıklama, siyasi gündemi derinden etkilerken, uluslararası arenada da “dönüm noktası” olarak değerlendiriliyor.