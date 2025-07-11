PKK'lı bir grup teröristin silah bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, resmi X hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaptı.

Mehmet Uçum resmi X hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"TARİHSEL DÖNEMEÇTE BİR TARİHİ ADIM DAHA ATILDI!

Devlet inisiyatifi olarak başlayan bir Devlet politikası olarak yürütülen, Ülke Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük liderlik pratiği ve fikri perspektifiyle, bilge lider Sayın Bahçeli’nin cesur ve kararlı siyasi öncülüğüyle hayata geçen Terörsüz Türkiye hedefinde yeni aşamaya geçildi. Ülkemiz ve bölgemizin geleceği için hayırlı ve uğurlu olacak bir döneme giriyoruz. İnsanlığa umut veren güçlü adımlar atıyoruz. Birliğimiz daimdir, ortak geleceğimiz parlaktır. Türkiye halkından oluşan Türk Milletinin gözü aydın olsun"