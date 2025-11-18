İmralı’da ömür boyu hapis cezasını çeken teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla silah bırakıp fesih kararı alan terör örgütü PKK sözde sınır dışına çekildi. Ancak şehir merkezlerindeki uzantıları her an saldırıya hazır bekliyor. Terör örgütü, ilk açılım süreci tıkanınca Doğu ve Güneydoğu’da saldırılar düzenlemiş, hendek olayları TSK’nın başarılı operasyonuyla bastırılmıştı.

BOMBA EĞİTİMİ VERİLDİ

İstihbarat raporları şimdi de PKK bünyesindeki kısa adı MAK (Milisen Azadiye Kürdistan-Özgür Kürdistan Milisleri), ÖSB (Öz Savunma Birlikleri), AGİT (Apocu Gençlik İntikam Tugayı) olan uyuyan hücrelerin faaliyetlerini sürdürdüğünü ortaya koydu. Suikast, sabotaj, istihbarat branşlarında bomba ve silah eğitimi alan bu yapılanmadaki teröristlerin tamamı sivil ve haklarında arama kararı olmayan isimler. Teröristlerin, Güneydoğu bölgesinde yöre halkının yaşadığı anlaşmazlıkların çözümü için adalet komisyonları ve mahkemelerin oluşumu gibi faaliyetlere de ağırlık verdiği öğrenildi.

ŞİFREYLE HABERLEŞME

Şehirdeki uyuyan hücrelerin birbirlerini tanımadıkları, her birimin doğrudan Irak’ın kuzeyindeki Gara Dağı’nda bulunan PKK elebaşlarına bağlı oldukları ifade edildi. Görüşmelerini yüz yüze yaptıkları, buluşmalar için genellikle park, kafeterya, pastane, AVM, restoran gibi halka açık, dikkat çekmeyecek kalabalık yerlerin seçildiği bildirildi. Teröristlerin, “dinlemeye takılmamak için” birbiriyle konuşmadığı, söyleyeceklerini kağıda yazıp sonra imha ettikleri belirtildi. Notların ise olası bir polis operasyonuna karşı rakam ve harf gruplarından oluşan şifreleme yöntemiyle yazıldığı kaydedildi.

AÇILIM TIKANIRSA...

AGİT adlı yapılanmada yer alan hücrelerin ise talimat halinde büyük çaplı saldırıların planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu ifade edildi. Ağırlıklı olarak bomba uzmanlarından oluştuğu belirlenen AGİT yapılanmasındaki teröristlerin; “çözüm süreci tıkanırsa operasyonlara şehirlerden cevap vermek amacıyla eyleme hazır bulunduruldukları” istihbarat raporlarında yer aldı.

ÖCALAN’IN PROJESİ ÇIKTI

Özel eğitimlerden geçirilen, ses getirici eylemler gerçekleştirme kapasitesine sahip bu oluşumların bizzat teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın projesi olduğu ve 2008-2010 yıllarında hayata geçirilmesi için Apo’nun avukatlarına talimat verdiği istihbarat raporlarına yansıdı.

Bölücü örgüt Zap kampını boşalttı

Terör örgütü PKK, Irak’ın kuzeyinde bulunan Zap kampından çekildiğini duyurdu. Terör örgütünden yapılan açıklamada, “16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır” denildi. Teröristler, çekilmeye gerekçe olarak “Terörsüz Türkiye” sürecini gösterdi.

Örgütün terk edeceğini söylediği Zap ile önümüzdeki günlerde çekilmesi beklenen Metina, terör eylemleri için önemli bir barınma noktasıydı. TSK, sınır ötesi operasyonlarla buradaki PKK inlerini kullanılmaz hale getirdi.