PKK terörüyle uzun yıllar mücadele eden emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, yeni çözüm sürecini ve gelişmeleri SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

Pamukoğlu, “Örgüt bekliyor, silah bırakmıyor. Hukuki ve yasal düzenleme olmadan, yerel yönetim ve özerklik gibi politik amaçları yerine gelmeden,, İmralı’daki kendini garantiye almadan, Kandil’deki kadrolar da güvenliklerini sağlamadan silah bırakmazlar’’ dedi.

Osman Pamukoğlu 3 kez ‘Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası’ aldı.

1600 KM UZUNLUĞUNDA

PKK’nın silah depolarının Zagros dağlarında olduğunu belirten Pamukoğlu “Diyelim ki 10-15 mağaradaki silahları bıraktılar, Zagros dağlarındaki 80-90 mağaradakiler ne olacak?’’ diye sordu. 1600 kilometre devam eden Zağros dağları, Güneydoğu Anadolu, Kuzey Irak ve İran’dan geçip, Basra Körfezi’nde son buluyor. Pamukoğlu, şunları söyledi:

Emekli olduktan sonra kitap yazan ve konferanslar veren Pamukoğlu’nun 2004’de çıkan ilk kitabı ‘Unutulanlar Dışında Yeni Bir şey Yok’ 1 milyondan fazla sattı.

‘KANDİL DEĞİŞMEDİ’

PKK yerel yönetimlerde özerklik, muhtariyet gibi siyasi ve politik amaçları yerine gelmeden bu süreçteki rolünü sona erdirmez, silah da bırakmaz. PKK’yı kuran kadro 40 yıl önce de aynı yerdeydi bugün de aynı yerde. Meclis’te destekçisi bir parti de var. Şu anda PKK’nın gücünün ne olduğunun ortaya konulması lazım, siyasi hedefleri asla değişmedi. Üstelik 1978’lerdeki Kandil kadrosu da aynen duruyor.

Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası’nın önünde 30 hain sembolik silah yaktı.

‘GARANTİ İSTİYORLAR’

PKK’nın 40 yıldır devam eden siyasi ve politik amaçları var ve bunlar aynen sürüyor. Bu amaçlarını yıllarca silahla gerçekleştirmeye çalıştılar, 50 bin insanımızın hayatına mal oldu. Benim gri alanım yok, bir konu ya siyahtır ya beyaz’...

Barış da avcı ile av arasındaki ilişkiye benzer, çok zordur. İstedikleri şey ise yasal düzenlemeler ile yerel yönetimlere özerklik ve federasyon gibi bir model, İmralı’daki PKK başı ile Kandil’deki kadroların güvenliklerinin garantiye alınmasıdır. PKK’nın siyasi hedefi Orta Doğu’da bir Kürt devleti kurmaktır. Bu Amerika’nın da Orta Doğu’daki siyasi amacıdır.

11 yaşından beri asker

Üstün başarısıyla iki kez erken terfi

Osman Pamukoğlu, 11 yaşında askerlik mesleğine adım attı. Üstün sicili nedeniyle, 2 kez erken terfi etti. Üç kez “Üstün Cesaret ve Feragat madalya ve nişanı aldı, “Üstün Birlik Yetiştirme Nişanını”nı 5 defa alan tek general oldu. Terör 1993 yılında zirve yapınca albay rütbesinde olmasına rağmen Tuğgeneral seviyesindeki Hakkari Dağ Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı’na atandı. 778 gün aralıksız sürdürülen operasyonlar sonucu bölgedeki PKK varlığı sona erdi. Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yapılan 21 ayrı operasyonu da Pamukoğlu yönetti.

11 Temmuz 2025

Terör örgütü üyeleri, Süleymaniye’de sembolik olarak silahlarını ateşe vermişti.

Şovun 1’inci yılı

PKK: süreç yürümüyor

Terör örgütü PKK, 11 Temmuz 2025’te Süleymaniye Dukan Casene Mağarası’ndaki göstermelik silah yakma töreninin yıl dönümünde bir açıklama yaptı.

Açıklamada “İktidar çabalarımıza karşılık vermemiş, kaygılar ortaya çıkmıştır. Silah yakma töreni silahlı mücadele stratejisine dönüş olmayacağının ilanı olmuştur. Bu iradenin ortaya konulması karşısında Türk devletinin siyasi ve hukuki adımlar atması gerekirdi. Ancak bir yıldır adım atılmamıştır. Önderlik çıkarılacak yasanın dışında tutulursa bu barış sürecini sabote etme anlamına gelir” denildi.