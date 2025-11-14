İktidarın, “Terörsüz Türkiye sürecinde tüm bileşenleriyle silahlar bırakılmalı” açıklamaları devam ederken PKK faaliyetlerini sürdürüyor. İmralı’da ömür boyu hapis cezasını çeken teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla silah bırakıp fesih kararı alan terör örgütü PKK, son olarak Türkiye’deki inlerinden çekildiğini duyurdu. Ancak Suriye’deki uzantısı SDG ülkede zorunlu askerlik ve seferberlik ilanıyla bünyesine yeni teröristler katıyor.

Suriye’nin kuzeydoğusunda sözde özerk kanton bölge ilan edilen Cezire’de teröristler için sözde mezuniyet töreni yapıldı. Bomba ve silah eğitimi verilen teröristler ise Apo posterleri ve PKK paçavraları altında yemin etti.

Teröristlere Öcalan’la ilgili ideolojik eğitimin de verildiği belirlendi.

Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa sınırımızdaki bölgede de zorunlu askerlik adı altında gençlerin terör örgütüne katılımı için yoğun faaliyet yürütüldüğü öğrenildi. Mardin’in karşısındaki Kamışlı’da da PYD’nin düzenlediği sözde konferansa Türkiye’de 20 milyon lira para ödülle kırmızı kategoride aranan terörist Aldar Halil katıldı. Halil “Türk anayasası değişmeli. Yıllardır mücadele ediyoruz ve varlığımızı kabul ettirdik. Bu çözümü 20 yıl önce elde etmeye çalıştı. O zamanlar Türk yetkililerin bunu anlayacak zekası yoktu. Bütün yollar İmralı’ya çıkıyor” dedi.