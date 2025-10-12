Ana omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin oluşturduğu SDG, Suriye yönetimiyle yeni ‘mutabakat’a vardı. SDG elebaşı Mazlum Abdi, 7 Ekim’de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Şam’da görüştü. Şara ile SDG’liler arasındaki görüşmelere ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da katıldığı öğrenildi.

Bu görüşmeyle ilgili bilgi veren teröristbaşı Abdi, Suriye yönetimiyle imzalanan ancak uygulanmayan 10 Mart mutabakatını ele almak için bir heyetin tekrar Şam’a gideceğini söyledi.

TERÖR BİRİMİ KURACAKMIŞ

Abdi, “Suriye Savunma Bakanlığı’na entegrasyon konusunu ele alacağız. Yeni bir Suriye ordusu kuruluyor. Biz de temel gücü olarak yeni Suriye ordusunda rol alacağız” ifadelerini kullandı.

ABD desteğiyle kurulan SDG’nin artık tüm Suriye’de görev yapacağını belirten Abdi, kendilerine bağlı “anti terör birimi” oluşturulacağını söyledi. Abdi, bu birimin IŞİD ile mücadelede Suriye güvenlik güçleriyle birlikte hareket edeceğini de ifade etti.