Pes dedirten olaylar zinciri Diyarbakır Lice’de yaşandı. Uyuşturucu baronlarıyla iş birliği yapıp operasyonları engelledikleri iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanları Binbaşı Çağlar Sakinci, Yüzbaşı Selim Oğul ve Astsubay Hasan Uçar’ın da aralarında olduğu 24 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Sanıklar hakkında 20’şer yıl hapis cezası istendi. İddianamede çürük Binbaşı Sakinci’nin uyuşturucu baronu Şerafettin Altuntop’tan 1 milyon dolar, köylülerden 3 milyon lira aldığı; tayini çıkmasına rağmen raporla ilçede kalıp uyuşturucu ekimine göz yumduğu belirtildi.

‘KAFANIZI ÇEVİRİN’

Gizli tanıklar, Altuntop’un köylülere “Çağlar’ın sözü benim sözüm” dediğini, paraların kafelerde teslim edildiğini aktardı. Selim Oğul’un astlarına “Tarla varsa kafanızı çevirin” dediği tape’lere girdi; 20 bin doların kuyumcuya bırakıldığı, 65 bin doların hasat sonrası verildiği tespit edildi.

Öldürülen korucu Yüksel Bayrak

6 SAATLİK GÖRÜŞME

Yine uyuşturucu baronlarından Askeri Kaya ile Sakinci’nin Ankara’da şifreli hesap görüşmeleri yaptığı, Oğul’un Askeri Kaya’yla buluşup 6 saat boyunca görüştüğü, Kaya’nın Jandarma’ya kayıtsız girip çıktığı saptandı.

TANIĞA SUİKAST

Öte yandan dosyada ifade veren eski korucu Yüksel Bayrak, mahkeme süreci başlamadan bir süre önce suikaste kurban gitti. Ensesine tek kurşun sıkılarak öldürüldü. Tespit edilen 12 olayda binbaşı Sakinci yönetimindeki çünük çetesinin milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği, askeri bilgileri sızdırdığı ve uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettikleri ortaya kondu.

Kilit tanık infaz edildi

Uyuşturucu ticareti dosyasının tanığı eski korucu Yüksel Bayrak (51), iddianamenin kabul edilmesine 5 gün kala eşinin yeğeni olan 15 yaşındaki H.B., tarafından ensesine tek kurşun sıkılarak öldürüldü. Çocuk ifadesinde, “Halama kötü davrandığı için öldürdüm” dedi.