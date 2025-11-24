İmralı ziyaretleri gündemden düşmezken, terör örgütü PKK yandaşlarının X’teki paylaşımı dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

“Tarih Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin İmralı Adası’na Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’ın yanına gittiğini yazacak. Evet, 100 yıldır Kürtleri inkar eden devlet bugün Kürt halk önderinin ayağına gidiyor. Kudretine şükürler olsun.”

Kullanıcılardan bazıları paylaşıma şu sözlerle tepki gösterdi:

“Tüm bunların, tekrar seçilebilsin diye olması daha da acı.” “Atamızın dediği gibi. Gaflet delalet hatta hıyanet içinde olanlar, bölücü başı hain bebek katiline “meşruiyet” vermeye gidiyorlar. Seçmen olarak gidenleri de gitmeyenleri de not ediyoruz. Seçim günü geldiğinde sandıkta hesaplaşırız.” “Çok mutlusunuzdur bence! Tarihe işte böyle geçtiniz tebrikler.”