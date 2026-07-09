Bodrum’un Mazı Köyü’ndeki Sedef koyuna giden tatilciler deniz girmek istedikleri anda kumların altında bir şişkinlik gördüler. Yaklaştıklarında bunun bir erkeğe ait ceset olduğu ortaya çıktı.

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından kumların içerisine gömülü haldeki ceset çıkarıldı. Ceset üzerindeki kıyafet kalıntılarından çıkan kimliğe göre, iskeletin yaklaşık 2023 yılı Kasım ayında göçmen teknesinin battığı olayda kaybolan Suriyeli bir erkek göçmene ait olduğu belirlendi.

CESET SAHİLE VURMUŞ ÜSTÜ KUMLA KAPANMIŞ

Cesedin o dönemde kıyıya vurup dalgalarla üzerinin kumla kaplandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.