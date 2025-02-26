İngiltere'nin gözde tatil yerlerinden Bournemouth'ta yer alan plajı bir anda beliren beyaz lekeler sardı. Halk panik yaşarken; yetkililerden özetle "Temastan kaçının" şeklinde uyarı geldi.
Plajda yürüyüş yapan ziyaretçiler, sahile yayılan beyaz lekelerin görüntülerini sosyal medyada paylaşınca konu kısa sürede viral hale geldi. Kullanıcılar, lekelerin beyaz boya, palmiye yağı, mantar veya mum olabileceğine dair çeşitli tahminlerde bulundu. Kötü kokulu ve gizemli yapıya sahip lekelerin kaynağı belirsizliğini korurken, uzmanlar vatandaşları temastan kaçınmaları konusunda uyardı.
Bournemouth, Christchurch&Poole (BCP) Konseyi yetkilileri, lekelerin kaynağını belirlemek için numuneler toplandığını açıkladı.
"BEYAZ BOYA OLABİLİR"
Konseyin turizm, eğlence ve ticari faaliyetlerden sorumlu üyesi Richard Herrett, ilk değerlendirmelere göre lekelerin beyaz boya olabileceğini belirtti. Herrett, “Bazı bölgelerde hala kalıntılar olabilir. Durumu yakından takip ediyoruz ve plajı ziyaret edenlerden bu maddeden uzak durmalarını, çocuklarını ve evcil hayvanlarını korumalarını rica ediyoruz” dedi.