Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde sahile gelen kadınlar, bir kişinin gizlice fotoğraflarını çektiğini fark etti.

TELEFONU ALIP POLİSE TESLİM ETTİLER

Kadınlar, şüpheliye doğru yöneldiğinde adam elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı. Kadınlar telefonu alarak polise haber verdi.

Çevredekilerin de yardımıyla kaçması engellenen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TELEFONDA BİRÇOK FOTOĞRAF BULUNDU

Polisin yaptığı incelemede şüphelinin telefonunda sahilde çekilmiş çok sayıda kadına ait fotoğraf bulundu. Fotoğrafı çekilen T.P. de şüpheliden şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.