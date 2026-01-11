CHP lideri Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 23 il başkanıyla görüştü. İl başkanları, çözüm süreci konusundaki öneri ve beklentilerini dile getirdi. CHP’nin TBMM’deki “Terörsüz Türkiye” Komisyonu çalışmalarına desteği ve üyelerinin komisyonda kalması bölgeden de olumlu puan aldı. CHP, “Terörsüz Türkiye” Komisyonu çalışmalarına destek vermeye devam edecek.

BAŞKANLAR DESTEK VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mogan tesislerinde düzenlenen toplantıda Meclis’teki komisyonun faaliyetleri, demokratikleşme ve Kürt meselesi konuları değerlendirildi. İl Başkanları CHP’nin “Terörsüz Türkiye” komisyonunda yer almasının süreç için önemli olduğunu dile getirdiler. Partinin Suriye’de barış ve göç ile ilgili önlemler paketine de destek veren il başkanları Doğu ve Güneydoğu için kalkınma ve refah projelerinin de hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladılar. Genel Başkan Özel’in ise “Kendi iç sorunlarını çözen Türkiye, bölgeye barış ve refah getirilmesinin de öncülüğünü yapar. Bizim Türkiye meseleleri ve sorunlarına ilişkin her konuda çözüm siyasetimiz var’’ dedi ve şunları söyledi:

‘SİLAHLAR SUSSUN’

“Kendine ait siyaseti olmayan başkalarının planına figüran olur. Terör bitsin, silahlar sussun, Kürt meselesi demokratik zeminde çözülsün. Bu konulardaki kararlılık ve güven veren adımları destekliyoruz. Bizi ayrımcılıktan kurtaracak olan Cumhuriyetin kucaklayıcı yapısı ve eşit yurttaşlığıdır. Kurtuluş savaşı vererek kurulan Cumhuriyeti, tam demokratik hale getirmek bizim görevimiz ve milletimiz de bizden bunu bekliyor ve destek veriyor.”

Toplantıya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Sezgin Tanrıkulu ve Ensar Aytekin ile PM Üyeleri Emine Uçak, Hikmet Erbilgin, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı.

Eleştiri ve talepler aktarıldı

TBMM Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu üyesi ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir toplantıda komisyonun çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda, CHP’nin sürece ilişkin tutumuna dair bilgilendirme yapılmasının ardından, il başkanları da yerelde karşılaştıkları eleştiri, talep ve beklentileri parti yönetimiyle paylaştı. “Terörsüz Türkiye” sürecinin bütünü ve nihai rapor yazım aşamasında olan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları konusunda bir bilgi alışverişinin gerçekleştiği toplantıda, bölgenin son durumu ve vatandaşların reaksiyonları, bölge il başkanları tarafından aktarıldı. Toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel ve katılımcılar, ABB Başkanı Yavaş’ın ev sahipliğindeki akşam yemeğine katıldı.

Kanaat önderlerinin de katıldığı toplantı, Mogan’daki ABB tesislerinde yapıldı.

Yeni infaz paketinde başkanlar da olmalı

CHP'DEN RAPOR TALEBİ

TBMM’de “Terörsüz Türkiye” amacıyla kurulan Meclis Komisyonu, rapor yazım aşamasına geldi. PKK terör örgütü üyeleri için yapılacak infaz düzenlemesine belediye soruşturmalarının da dahil edilmesi ve bu konuda hukuki bir zemin açılması gerektiği Meclis kulislerinde dillendiriliyor. CHP 11. Yargı Paketi için bu konuda arka kapı diplomasisi yürütmüş ancak istediğini alamamıştı.

CAN ATALAY’A ÖZGÜRLÜK TALEBİ

CHP, komisyona sunduğu demokratikleşme paketinde de değindiği hukuki düzenlemeler arasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması konusunun da dahil edilmesini istiyor.

Komisyon raporunda PKK’lılara yönelik infaz düzenlemesi de yer alacak. CHP ise bu düzenlemeler yapılırken “Hukuk devletini aşındıran uygulamaların” da düzeltilmesi amacıyla yasal değişiklik talep edecek. Bu talepler arasında seçilmiş Milletvekili Can Atalay’ın tahliyesinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.