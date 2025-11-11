Samsun’da boşanma aşamasındaki eşi Saadet Çay’ı (43) öldüren Adem Çay (48) yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 22 yıl hapisle cezalandırıldı.

Sanık tahrik indiriminin daha fazla uygulanmasını, ayrıca iyi hal indirimi uygulanması gerektiğini talebiyle İstinaf Mahkemesine başvurdu.

Sanığın davaya müdahil olarak katılan kızı da, annesinden kaynaklanan haksız tahrik olmadığı için babasının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi ise, sanığın daha fazla tahrik indirimi uygulanması ve iyi hal indirimi uygulanması yönündeki istinaf başvurusunu esastan reddetti. Mahkeme, sanığın kızının da cezayı az bulup babasının ağır müebbetle cezalandırılması istemini aynı şekilde geri çevirdi.

SEVGİLİSİNİ YANINA ALIP MAL PAYLAŞIMI İÇİN EVİNE GİTTİ

Mahkeme gerekçeli kararında, sanık ile eşinin boşanma davası devam ederken, kadının Barış Deniz Tiryaki ile sevgili olduklarını, yine mal paylaşımıyla alakalı sanık ile eşi arasında anlaşmazlıklar olduğuna dikkat çekti. Olaydan 2 saat önce sanık Adem’in eşi Saadet’i görüntülü arayarak başına silah dayayıp çocuklarını görmek istediğini söylediği, kadının da iki çocuğunu ve sevgilisini yanına alarak sanığın kaldığı eve gittikleri ifade edildi.

YAZLIĞI VERİP ÇOCUKLAR İÇİN PARA YATIRDI

10 dakika sonra çocukların evden ayrıldığı, eşi ile sevgilisinin sanığın yanında kaldığı belirtilen kararda, bu sırada kadının sevgilisinin dışarı çıkarak Saadet Çay’ı eşinin rehin aldığı ihbarında bulunduğu kaydedildi.

Sanığın sahibi olduğu yazlığın tapusunun yarısını eşine vermeyi kabul ettiği, ardından çocukların eğitim harcaması için eşinin hesabına 903 bin lira gönderdiği, buna rağmen eşinin, “Yazlığı vereceksin, merkezdeki evi de talep etmeyeceksin” diye şart koştuğu, kadının sevgilisine, “Yazdığı ondan alacağız” dediği, sevgilisinin de “Her türlü senin arkandayım” dediğine dikkat çekildi.

KARISINI ÖPERKEN GÖRDÜ ÜZERİNE ARAÇ SÜRÜLDÜ

Öldürülen kadın ile sevgilisinin araçla seyir halindeyken sanığı yolda gördükleri, bunun üzerine kadının sevgilisi Barış Deniz Tiryaki’nin Adem Çay’ın üzerine kullandığı aracı sürüp, “O…Çocuğu seni mahvedeceğim, öldüreceğim” dediği bildirildi. Farklı bir tarihle sanığın eşi ve sevgilisini araç içerisinde gördüğü, sevgilisinin eşini öptüğünü görmesi üzerine aracın yanına giderek eşine, “Çocuklarından da mı utanmıyor musun” demesi üzerine Barış Deniz’in araçtan inerek silah kabzasıyla Adem Çay’ın kafasına vurduğu ifade edildi. Kararda, sanığın olay günü çıkan tartışmada eşini öldürdüğü, sevgilisinin de olay yerinden kaçtığına dikkat çekildi. Sanığın bu nedenle kadına karşı nitelikli kasten öldürme suçunun sabit olduğu vurgulandı.

HEM ALDATTI HEM DE SÖZ HAKKI OLMAYAN SEVGİLİSİNİ MAL PAYLAŞIMI İÇİN KOCASININ EVİNE GÖTÜRDÜ

Mahkeme, sanığın eşiyle boşanma bitmediği için evlilik birlikteliği henüz devam ederken Saadet Çay’ın Barış Deniz Tiryaki ile sevgilisi olması nedeniyle sanığın bu ilişkiye karşı çıktığını kaydetti. İstinaf Mahkemesi, dosyadaki mesaj içeriklerine bakıldığında eşinin sevgilisi Barış Deniz’in sanığa karşı bir çok söz ve eyleminin bulunduğunu, sanıkla evliliği devam eden Saadet Çay’ın evlilik ve aile birliği hakkında hiçbir söz hakkı olmamasına rağmen sevgisiyle hem aldatmaya yönelik hem de yazlığın devrine ilişkin tartışmalara katılmasına mani olmadığının altını çizdi.

BOŞANMA OLMADAN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEVAM EDER

Mahkeme, boşanma davası devam eden eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüklerinin devam ettiği ve bu durumun ancak boşanma kararı ile ortadan kalkabileceği, eşler arasında boşanmaya konu malların paylaşımına ilişkin tartışma, değerlendirme ve görüşmelerin yalnızca eşler ile yapılabileceğine vurgu yaptı. Sanığın, eşi ile sevgilisinin ilişkilerine rıza göstermediği gibi eşinin alkollü ve silahlı olduğunu bilerek olay yerine gittiği, aradaki husumetten kaynaklı gerilimin tırmandığı, kadının sevgilisiyle eşinin kaldığı eve gece vakti gittiği ve burada 64 dakika boyunca tartışma yaşandığı, bu tartışmaya sevgilisi Barış'ın da katıldığı bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın haksız tahrik altında cinayeti işlediği yönünde kuşku bulunmadığına işaret edildi.

TAHRİK VAR, İYİ HAL YOK SON SÖZ YARGITAYDA

Mahkeme, kadından eşine yönelen haksız tahrik şartları oluştuğundan sanığın 22 yıl hapisle cezalandırılmasını usul ve yasaya uygun buldu. Sanığın geçmişte suç kaydının bulunması, suç işleme konusundaki eğilimi, olumsuz kişiliği ile yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dışında esaslı pişmanlığını gösteren davranışlarının bulunmaması nedeniyle hakkında iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına dair karar verilmesini de yasaya uygun buldu ve dosyayı kesin karar verilmek üzere Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da tebliğnamesinde sanığa verilen mahkumiyet hükmünün onanmasını istedi.