2024’ten bu yana Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yaklaşık 150 milyar TL’lik ikmal ihalesi düzenledi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yaptığı hiçbir proje, ilk hesaplanan maliyeti tutmadı.

3.7 KATINA ÇIKTI

Çaycuma Bartın ayrımı, Hisarönü Zonguldak yolununda 799 milyon 950 bin TL’ye 2023 yılı mart ayında tamamlanacağı hesaplanıp ihale yapıldı. Ancak bitmedi, yeni ikmal ihalesi yapıldı ve 2 milyar 184 milyon 308 bin TL yatırıldı. Yolun yapımı 2026’ya kaldı, maliyeti ise 2 milyar 984 milyon 258 bin TL’ye yükseldi. Yani ilk öngörülen maliyetin 3.7 katına çıkıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü 25 Şubat 2022’de ihale düzenleyerek Çaycuma- Bartın- Hisarönü- Zonguldak yolu işini yaptıracağını duyurdu.

2.2 MİLYARLIK İKMAL

İhale sonucunda 799 milyon 950 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Yolun bir senede ve 11 Mart 2023’te tamamlanacağı açıklandı. Aradan 3 yıl geçti, yol hâlâ bitmedi. Karayolları bu kez ikmal ihalesine çıktı ve 2 milyar 184 milyon 308 bin TL de ikmal için harcandı. Yolun 11 Haziran 2026’da biteceği ifade edildi. 2023’te bitirilmesi planlanan yolun tamamlanması 2026 yılını bulacak. Maliyet ise ikmal ihalesiyle birlikte 799 milyon 950 bin TL’den, 2 milyar 984 milyon 258 bin TL’ye yüksel- di ve 3.7 katına çıkıldı.

Cengiz’in kasasına 12.5 milyar TL girdi

İhaleleri alan firmaların iktidara yakın olması da dikkat çekti. Cengiz İnşaat’ın 2017’de 607 milyon 284 bin 601 TL’ye aldığı Kastamonu-Çankırı yolu ihalesinde proje tamamlanamayınca yeniden ihale yapıldı. 2025’teki tamamlama ihalesi 11 milyar 852 milyon 999 bin 760 TL’ye yine Cengiz’e gitti. Proje maliyeti 8 yılda 20 misline çıktı. Cengiz’in kasasına sadece Kastamonu-Çankırı yolunda 12 milyar 460 bin TL girdi.