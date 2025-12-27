Plastik kaynaklı çevre kirliliğini azaltmak amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, plastik poşetler 1 Ocak 2019’dan bu yana ücretli olarak satılıyor. Bu düzenleme ile tek kullanımlık plastiklerin azaltılması ve çok kullanımlık taşıma ürünlerinin tercih edilmesi hedefleniyor.

YENİ YILDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

2026 yılında uygulanacak poşet ücretinin belirlenmesi için 12 Kasım’da ilgili kamu kurumları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla “Ambalaj Komisyonu – Plastik Poşet Alt Komisyonu” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonunda, katılımcıların görüşleri doğrultusunda plastik poşetler için taban ücretin vergiler dahil olmak üzere adet başına 1 lira olması kararlaştırıldı. Yeni uygulama, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bakanlık verilerine göre, ücretli poşet uygulamasının başladığı 2019 yılından 2025’in ilk 9 ayına kadar geçen sürede yaklaşık 2 milyon 844 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu süreçte plastik poşet üretimi için gereken ham madde ithalatının önüne geçilirken, yaklaşık 28 milyar lira ekonomik tasarruf sağlandı.

Ayrıca uygulama sayesinde 167 bin 984 ton sera gazı emisyonunun da atmosfere salınmasının önlendiği bildirildi.