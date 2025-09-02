PlayStation 4 için Genshin Impact, 2016 yılında tamamen desteğini sonlandıracağını duyurdu. Oyun geliştiricisi HoYoverse, giderek büyüyen oyun içeriği ve donanım sınırlarından dolayı desteğini eski nesil konsola kademeli olarak çekeceğini duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamada, Genshin Impact'in gelişen teknolojiden dolayı PS4’ün donanımsal kapasitesini zorladığı ifadeleri yer aldı. Oyunlara yüksek performanslı ve akıcı bir deneyim sunmak için bu kararın kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

İŞTE KAPANIŞ TARİHLERİ

10 Eylül 2025 tarihinde Genshin Impact, yeni oyuncular için PlayStation Store'dan

tamamen kaldırılacak.

25 Şubat 2026 tarihinde PS4 kullanıcıları artık oyun içi satın alım yapamayacak. Daha

önce satın alınmış fakat kullanılmamış içerikler bu tarihe kadar hesaplara

aktarılabilecek.

8 Nisan 2026 tarihinde PS4 sunucuları tamamen kapanacak. Bu tarihten itibaren

oyun, PS4 üzerinden oynanamayacak. İlerleyen tarihlerde aynı durumun farklı oyunlar için de geçerli olması bekleniyor.

OYUNCULARA UYARI YAPILDI

Bu karar sonrası ise PS4 oyuncularına ise hesaplarının taşımaları önerildi. Kapanış tarihine Genshin Impact'i oynamaya devam edebilecek. Ancak HoYoverse, oyunculara maceralarına PC, PlayStation 5 veya mobil platformlarda (iOS/Android) devam etmeleri için hesaplarını taşımalarını öneriyor.

PS4 desteğinin sona ermesiyle birlikte, "Song of the Welkin Moon" güncellemesi kapsamında PC ve mobil cihazlar için de minimum sistem gereksinimlerinin yükseleceği duyuruldu. Bu kararla birlikte, Genshin Impact yoluna daha güçlü platformlarda devam edecek.