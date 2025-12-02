CHP’nin 39. Olağan Kurultayı üç gün sürdü. 18 yıl sonra parti programı değişti, tüzükte de değişiklikler yapıldı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 4. kez seçildi. Kurultayın son günü partinin kurmay kadrosu da belirlendi.

CEM VAKFI BAŞKANI

Parti Meclisi’ne (PM) en yüksek oy ile giren isim, eski Tunceli Milletvekili ve Elazığ Cem Vakfı Başkanı Polat Şaroğlu oldu. 1022 oy alan Şaroğlu’nu, 1007 oyla ekonomist Ozan Bingöl izledi. İktidarın bütçesini mercek altına alan ve vatandaşın yoksullaşması ile ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çeken ekonomist Bingöl, son seçimlerde TİP’ten milletvekili adayı olmuş ancak kazanamamıştı.

İBB operasyonlarını protesto gösterilerinde ön saflarda yer alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek 1006 oyla en çok oyu alan 3. isim olurken, örgüt ağırlıklı çalışan ve emeklinin-asgari ücretlinin sorunlarını sıklıkla gündeme getiren Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de 1002 oyla 4. oldu.

BÖKE 33’ÜNCÜ SIRADA

Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Yankı Bağcıoğlu ve Deniz Yavuzyılmaz da en yüksek oyu alan isimlerden oldu. Genel Sekreter Selin Sayek Böke ise listeye 930 oy alarak 33. sıradan girebildi.

CHP yönetiminde 28 kadın, 18 genç

CHP’de Özgür Özel’in Genel Başkan seçilmesiyle başlayan ‘değişim’ sürüyor.

CHP’de 80 kişiye yükseltilen PM’de 48 isim yerini korudu ve 32 yeni isim eklendi, 28 kadın, 18 genç kendisine yer buldu. PM’ye 23 milletvekili de girdi. Bu milletvekillerinin değişim sürecinin başından beri Özel ile birlikte hareket eden isimler olması dikkat çekti. Sonradan tavır değiştiren milletvekilleri ise listede yer bulamadı. Özel’e yakın isimlerden ekonomist Ozan Bingöl ve Emre Kartoğlu PM’ye girdi.

TÜRKİYE İTTİFAKI

Yeni Parti Meclisi (PM) CHP’nin seçim stratejisini, adaylık süreçlerini ve Cumhurbaşkanlığı kampanyasını şekillendirecek. Yeni PM, örgüt ağırlığı yerine seçmenin yakından tanıdığı isimlerden oluşuyor. Sağ kökenli siyasetçiler de PM de yer aldı. Bu durum “Türkiye İttifakı’’ olarak nitelendi.

Yeni PM’de İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler de yer aldı. MHP kökenli CHP Milletvekili Cemal Enginyurt ise aday olmadı ve PM’de yer almadı. Parti yönetimine sağdan gelen bir çok isim de eklendi.