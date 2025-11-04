Trending Politics yazarı Collin Rugg’ın aktardığına göre, Şerif Yardımcısı Antonio Gonzalez (25), kapının önünde defalarca Camacho’ya seslendi. Ancak Camacho, kardeşini serbest bırakmayı reddetti.
Polis ekipleri, kapıyı kırarak odaya girdiğinde Camacho’nun bıçağı kardeşinin boğazına dayadığı ve kapının önüne barikat kurduğu görüldü.
Olay anında Camacho’nun üzerinde motosiklet kaskı ve iki adet taktik yelek bulunduğu belirtildi.
POLİS KASKA ATEŞ ETTİ
Teslim ol çağrılarını reddeden Camacho’ya müdahale eden polis, kaska doğru ateş ederek şahsı vurdu. Camacho olay yerinde hayatını kaybetti.
Korku dolu anlar, polis kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, kısa sürede ABD ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı.