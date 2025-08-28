CHP, tutuklanan İnan Güney’in başkanlığını yaptığı Beyoğlu Belediyesi önünde, Şişhane Meydanı’ndaki miting için hazırlıklarını tamamladı.
Belediye önüne CHP lideri Özel’in konuşması için otobüs çekildi, binaya da Atatürk, Türk bayrağı ve Güney’in aile fotoğrafı asıldı. Ancak polis tutuklu Başkan İnan Güney’in ailesiyle birlikte tutuklanmadan önce çekildiği fotoğrafı asılı olduğu belediye binasından indirdi.
Öte yandan, miting öncesi valilik, Şişhane istasyonundaki üç çıkışın kapatılmasına karar verdi.