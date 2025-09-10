CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ali Gökçek, dün yaşanan olaylarda bir polis memurunun yakın mesafeden, doğrudan yüzünü hedef alarak kendisine biber gazı sıktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Gökçek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Kanunsuz emirlerle, hukuka aykırı bir şekilde baba ocağımıza, parti binamıza saldırı emrini siz mi verdiniz? Ölçüsüz, orantısız şiddet uygulama emrini siz mi verdiniz? Biber gazını temel insan haklarına aykırı şekilde, çok ciddi hatta ölümcül sağlık sorunlarına da yol açacak şekilde kullanma talimatını siz mi verdiniz? Eğer bu kanunsuz emri siz vermediyseniz, bu emri kim verdi? Bu hukuksuzluklara kim göz yumuyor? İlgili personel hakkında gerekli işlemi başlatacak mısınız?" diye seslendi.