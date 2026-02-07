Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) hayatını kaybettiği araç muayene istasyonundaki kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü arabalarını rutin muayene kontrolleri için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü. Keskin ile istasyon üyeleri arasında önce tartışma çıktı, ardından da kavga çıktı.

Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin, beyin kanaması geçirerek 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç muayene istasyonundaki YK ve SA gözaltına alındı. Emniyetteki operasyonların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden YK adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, SA tutuklandı.

Keskin'in hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, muayene istasyonu görevlisinin Keskin'in arabasına bindiği, ardından yumruk attığı görüldü. Daha sonra diğer insanların da polisin üzerinde yürüdüğü ve arbede yaşadığını anladı da görüntüde yer aldı.