Olay, 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi’nde meydana geldi.
Honaz İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli bir polis memuru, mesai sonrası özel aracıyla evine giderken, önünde seyreden B.T.’nin kullandığı otomobile çarptı.
Kazanın ardından başlayan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya B.T.’nin yakınları da dahil oldu.
Görüntüler, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla sosyal medyada paylaşılırken, taraflar darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ
Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “15 Haziran 2025 günü saat 19.50 sıralarında, Honaz İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli bir polis memuru, mesai bitimi özel aracıyla Denizli merkezindeki ikametine giderken, Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi’nde başka bir araçla çarpışarak maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştır. Kaza sonrası, araç sürücüsü ve yakınlarıyla polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı yaşanmış, taraflar polis merkezinde karşılıklı şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.