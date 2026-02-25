İYİ Parti, TBMM Genel Kurulu'nda polis teşkilatı mensupları arasında artış gösteren intihar vakalarının nedenlerinin araştırılması, çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla öneri verdi. Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, "Polislerimiz huzursuz, polislerimiz mutsuz ve ne yazık ki polislerimiz intihar ediyor; bu meseleyi rakam meselesi olarak göremeyiz ancak bazı rakamlar var ki vicdanları parçalıyor" dedi.

"ORADA YÖNETİM SORUNU VARDIR"

Sunat, EMNİYETSEN'in verilerine dikkat çekerek, "Türkiye'de, 1996-2016 yılları arasında 650, 2017-2025 yılları arasında 712 polisimiz intihar etmiştir. Yani, son dokuz yılda önceki yirmi yıldan çok daha fazla polis intihar etmiştir. 2024'te 73, 2025'te 82 polisimiz yaşamına son verirken 2026 yılında şu ana kadar her beş günde 1 polisimiz intihar etmektedir. Güvenliği sağlayanları güvencesiz bırakıyorsak orada yönetim sorunu vardır" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Giresun’da yaşamına son veren polis memuru Emrah Sevinç’i hatırlatan Sunat, "Henüz geçtiğimiz hafta, Giresun'da, genç bir polis memurumuz, Emrah Sevinç, daha hayatının baharında yaşamına son vermiş, geride bir evlat bırakmıştır. Ölmeden önce kızını, yıllarca hizmet ettiği devletine değil başka bir isme emanet etmiştir; bu, devlete yönelmiş ağır bir sitemdir. Bir polis memuru en çaresiz anında devletine güvenmiyorsa bunu sorgulamayacak mıyız, kurumsal sorumluluğun üstünü mü örteceğiz?" diye sordu.

"DAHA KAÇ POLİSİMİZİ TOPRAĞA VERECEĞİZ?"

Polislerin çalışma koşullarındaki ağırlığa değinen Sunat, iktidara şu eleştirileri yöneltti:

"İntihar haberlerini, mobbing iddialarını, mesleki güvencenin zayıfladığını, aylık iki yüz altmış saati bulan çalışma sürelerini, 12/24 vardiya sisteminin yarattığı kronik yorgunlukları, ödenmeyen mesaileri, ailesine zaman ayıramayan, ekonomik sıkıntı içinde yaşayan, sanal bahse sürüklenen, görevini yaparken yalnız bırakılan, sürekli stres yaşayan polisleri iktidar daha ne kadar görmezden, duymazdan ve bilmezden gelecektir? Polis intiharlarına hâlâ 'bireysel nedenler' diyerek konuyu kapatabilir miyiz? Polis teşkilatının kapsamlı bir meslek kanunu hâlâ yok; görev tanımı, çalışma saatleri, disiplin süreçleri, özlük hakları net ve adil biçimde düzenlenmiş değil. Maçlarda, mitinglerde, kritik görevlerde gün boyu ayakta duran polis fazla mesai ücreti almıyor. Bu sorunları çözmek için daha kaç polisimizi toprağa vereceğiz? Gelin, bir Meclis araştırması komisyonu kuralım, polis intiharların nedenlerini tüm boyutlarıyla araştıralım. Güvenliği sağlayanları, güvencesiz bırakmayalım."

"KATİL KİM?"

İYİ Parti'nin önerisi üzerine CHP Grubu adına söz alan İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, iktidara yönelik eleştirilerini sıraladı. Bakan, "Katil kim arkadaşlar, katil kim? 23 Haziran 2021'de bu Meclis kürsüsünden açıkça söyledim: Bu Meclis araştırması önergesini reddederseniz bundan sonra intihar eden ya da intihara teşebbüs eden her polisin sorumluluğu size aittir. Bugün aynı soruyu yeniden soruyorum: Katil kim? Şimdi cevap verin. Bu gençler gencecik yaşında, hayatının baharında neden intihar ediyorlar?" dedi.

"ORTAK ÖNERGE VERELİM"

CHP'li Bakan, "Bizim grup başkan vekillerimiz AK Parti grup başkan vekilleri ve diğer bütün siyasi partilerle ortak önerge için görüştü. Yanıt, yine hayır. Şimdi, ben buradan Sayın Leyla Şahin Usta'ya sesleniyorum: Gelin, bu sorunun parçası değil çözümün parçası olun. Beraber bir ortak önerge verilmesi gerekiyorsa ortak önerge verelim ya da herkesin önergesini toplayalım, ortak bir Meclis araştırma komisyonu kuralım" diye konuştu.

"BU İŞİN SONUNU BIRAKMAYACAĞIM"

2026 yılında 10 polis memuru ve 1 bekçinin hayatına son verdiğini belirten Bakan, mobbing iddialarına şu örneği verdi:

"Bunlardan bir tanesi Hakkâri'de görev yapan bir edebiyat öğretmeni, benim de hemşehrim Mehmet Cengiz. Ailesiyle de görüştüm, bakın sadece mobbinge uğradığı için kep takmadı diye İl Emniyet Müdürü x-ray’in başında başkomiseri görevlendiriyor onurunu zedelemek, gururunu kırmak için ve onuru zedelendiği için de hayatına son veriyor. Babasına sözüm var bu işin peşini bırakmayacağım diye"

SEDAT PEKER DETAYI

Hayatına son veren polis memuru Emrah'ın sosyal medya paylaşımına dikkat çeken Murat Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Son paylaşımı şuydu arkadaşlar: 'Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun.' Sosyal medya paylaşımında birisini etiketlemiş; o birisi Efkan Ala değil, Süleyman Soylu değil, Ali Yerlikaya değil, taze İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de değil arkadaşlar çünkü İçişleri Bakanlığı’nın polisin derdiyle dertlenmediğini polis biliyor. Kimi etiketlemiş biliyor musunuz? Sedat Peker'i etiketlemiş. Devleti için canını veren polisin kendi devletinden umudu yok, İçişleri Bakanlarını etiketlemiyor. Kimi etiketliyor? Sedat Peker'i etiketliyor. Polis garip, polis çaresiz, polis yalnız, polis kendisini kimsesiz hissediyor."

"ASLİ GÖREVİMİZ"

AKP Grubu adına konuşan Kemal Çelik ise "Tüm polislerimizin çalışma şartları ile moral ve motivasyonlarını yüksek düzeyde tutmamız asli görevimizdir. Bu çerçevede, polis intiharları da hepimizin üzerinde hassasiyetle durması ve sorunları süratle çözmemiz gereken önemli bir konu olduğunun bilincindeyiz. Polislerimizin moral değerlerini artırmak ve psikolojik destek uygulamaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutumu uygulaması başlatılmıştır. Emniyet teşkilatındaki tüm rehberlik ve psikolojik destek uygulamalarının daha etkin ve daha kapsamlı takibi amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şube Müdürlüğü de faaliyetine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.