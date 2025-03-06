Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Yıldız Cam, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Kızıltepe ilçesi merkez Dunaysır Mahallesi'ndeki bir binadan peş peşe silah sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sesin geldiği binada yaptığı kontrolde, Yıldız Cam'ı kanlar içerisinde yaralı halde buldu.
Ağır yaralı olduğu belirlenen Cam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cam, bugün doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.