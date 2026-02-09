Kaza, saat 17.30 sıralarında Bartın-Zonguldak yolunun Akmanlar mevkisinde meydana geldi.

Bartın'dan Zonguldak istikametine giden Kazım Kızıl yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönde Recep Duran yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücülerden Kazım Kızıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

4 GÜN SONRA EMEKLİYE AYRILACAKTI

Kazada, yaşamını yitiren Kazım Kızıl’ın, Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kendi aracıyla Zonguldak'a gittiği öğrenilen Kızıl’ın dört gün sonra emekliye ayrılacağı belirtildi.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kaza, kamyonette bulunan araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı.