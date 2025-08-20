Hertfordshire Polisi memuru Marcin Zielinski (27), 12 Eylül 2024'te bir arama sırasında Lea-Ann Sullivan'ın çekmecesinden aldığı bir iç çamaşırı ve taytı cebine koyarken kameraya yakalandı.

İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Olay, Sullivan'ın başka bir nedenle gözaltına alındığı sırada gerçekleşti. Çekimlere ilk olarak eşi Grant ulaştı. Skandal ortaya çıkınca Zielinski hakkında soruşturma başlatıldı ve memur, görevinden istifa etti.

Cambridge Crown Mahkemesi, polis memurunu hırsızlık ve görevini kötüye kullanmaktan suçlu buldu. Zielinski, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"KENDİMİ HASTA GİBİ HİSSEDİYORUM"

İki çocuk annesi Sullivan ise yaşadığı travmayı şöyle anlattı:

"Bazen ağladım, bazen güldüm, bazen çok öfkelendim. Sürekli 'Neden aldı? Ne yapacak? Daha önce kimlere yaptı?' diye düşünüyorum."

Kadın, polis merkezinde diğer memurların önünde kendi iç çamaşırlarını teşhis etmek zorunda bırakıldığını da açıkladı. Ancak kendisine gösterilen 15 parça arasında kendi eşyası bulunamadı.

Yaşadığı olay nedeniyle bütün iç çamaşırlarını ve çekmecesini çöpe atan Sullivan, verilen cezanın az olduğunu savundu:

"Bence bu ceza yeterli değil ama en azından kanunun diğer tarafını görmesini istiyorum. İnsanların güvenini kullanarak böyle bir şey yapamaz."