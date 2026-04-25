Londra sokaklarında test edilen Waymo markalı otonom taksi bir suç mahalline girerek polis kordonunu yardı.

Harlesden bölgesindeki çifte bıçaklanma olayına müdahale eden ekipler, aracın emniyet şeridini hiçe sayarak suç mahalline girdiğini görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.

Google ve YouTube gibi devleri barındıran Alphabet çatı şirketi bünyesindeki Waymo yetkilileri olay anında aracın kontrolünün bir insanda olduğunu savundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki polisin aracın camından içerideki kişiyle konuştuğu fark ediliyor.

Suç mahallinde herhangi bir hasar oluşmazken araç bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Şirket bu araçların sirenleri veya yanıp sönen ışıkları algılayamaması ihtimaline dair henüz detaylı bir bilgi paylaşmadı.

ROBOT TAKSİLERİ SOKAKLARA İNDİ

Sürücüsüz araçlar geçen yılın sonbahar aylarında İngiltere başkentinin yollarında boy göstermeye başladı.

Hedeflenen tam sürüm açılış tarihi ise 2026 yılının dördüncü çeyreği olarak açıklandı. Testler başlangıçta güvenlik sürücüleri eşliğinde yapılıyordu ancak şimdi bazıları tamamen yapay zeka tarafından yönetiliyor.

Bu araçlarda acil durumlar için bir insan şoför koltuğunda oturmaya devam ediyor. Tamamen elektrikli Jaguar I-PACE modellerinden oluşan filo şehrin zorlu kavşaklarına ve yaya geçitlerine alışmaya çalışıyor.

Şirket şu anda Londra'nın 19 farklı bölgesinde haritalama çalışmalarını sürdürüyor ve eylül ayı gibi halka açık sürüşlere başlamayı planlıyor.

Waymo bu teknolojinin yorgunluk veya dikkat dağınıklığı gibi insan hatalarını bitireceğini iddia ediyor.