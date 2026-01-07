Gözü yaşlı aile, çocuklarının yasını tutarken bir yandan da cenaze töreni için gün sayıyordu. Hatta Trevor adına bir bağış sayfası açılmış, defin işlemleri için tüm planlar yapılmıştı. Ancak bu sırada hastanede "başka bir isimle" tedavi gören ve ağır yaralı olan gencin gözlerini açmasıyla gerçek gün yüzüne çıktı.

"BENİM ADIM TREVOR"

Haftalarca komada kalan genç, uyandığında doktorlara adını ve doğum tarihini söyledi. O an odada bulunan sağlık ekipleri ve polisler neye uğradığını şaşırdı. Yapılan adli incelemeler ve DNA testleri sonucunda, kazada ölen kişinin aslında hastanede "Trevor" sanılarak tedavi edilen arkadaşı Joshua olduğu anlaşıldı.

"TELAFİ EDİLEMEZ TRAVMA"

Bu korkunç karışıklık sonrası South Yorkshire Polisi, kendi hakkında soruşturma başlattı. Ailelere verilen yanlış bilgi nedeniyle yaşanan travmanın "telafi edilemez" olduğunu kabul eden yetkililer, kimlik teşhis sürecinde nerede hata yapıldığını araştırıyor.

AİLENİN ŞOKE EDEN MESAJI

Trevor'ın ailesi, mucize haberi sosyal medyadan "TJ'in hayatta olduğu ortaya çıktı" sözleriyle duyurdu. Bir yandan evlatlarının hayatta olmasının sevincini yaşayan aile, diğer yandan bu süreçteki ihmaller zinciriyle sarsılmış durumda. Tedavisi devam eden Trevor'ın önünde şimdi çok uzun bir rehabilitasyon süreci var.