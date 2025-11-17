Beton zemine düşerek ağır yaralanan genç öğrenci, olay yerine çağrılan ambulansla hemen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen B.T.’nin hayatı kurtarılamadı.

Cenaze Antalya’ya gönderilecek

B.T.’nin cenazesinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildiği, ardından Antalya’da toprağa verileceği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Olayın ardından polis ekipleri, intiharla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.