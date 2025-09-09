CHP İstanbul İl Yönetimi’ne mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirilen CHP’li Gürsel Tekin, polis ablukası altındaki İl Başkanlığı binasına dün saat 12:00 sıralarında bir minibüsle geldi. Kısa bir süre aracından inmeyen Gürsel Tekin, indikten sonra protestolarla karşılaştı. Bina önünde gazetecilere açıklama yapan Gürsel Tekin’e su şişesi fırlatıldı.

POLİS BİNAYA SOKTU

Tekin, “Biz son derece rahatız. Hiç sorun değil isterlerse kurşun atsınlar. Su iyidir berekettir. Neden şemsiyeyle korunacağım. Biz babamızın evinde hiçbir şeyle korunmayız” dedi, soruları da yanıtladıktan sonra aracına geri döndü ve orada bekledi. Konuşmasının ardından minibüsüne geri dönen Tekin, daha sonra polis kordonu alınarak İl Başkanlığı binasına sokuldu. Bu sırada CHP’liler yoğun bir gaz ve plastik mermi saldırısına maruz kaldı. Basın mensupları da bu sırada engellendi.

ESKİ BAŞKANLAR GELMEDİ

Gürsel Tekin’in gelmeden önce mahkemeye başvurarak “Görevi yerine getirebilmem için kararın örneğini bana da verin” başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Gürsel Tekin, CHP İl binasına giderken partinin eski İstanbul İl Başkanlarını yanında götüreceğini söylemiş, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu isimlerini vermişti. Ancak dün gelirken, hiçbir eski il başkanı yanında görülmedi. Önce Kaftancıoğlu, sonra da Canpolat, Gürsel Tekin’i reddetti.

YANINDAKİ DAYAK YEDİ

Tekin dün CHP İl Binasına gelirken yanında sadece kayyum heyetinden istifa etmeyen Zeki Şen ile Erkan Narsap yer aldı. Bu arada Gürsel Tekin’le birlikte binaya gelen Erdem Uygun ise dayak yedi, polis kurtardı.

OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

2 Eylül: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, yerlerine Gürsel Tekin’in atanmasına karar verdi.

3 Eylül: Gürsel Tekin, SÖZCÜ’ye göreve başladığını, binaya gitmesinin şart olmadığını söylerdi.

4 Eylül: CHP lideri Özgür Özel, “Kayyuma randevu vermem” dedi.

7 Eylül: Gürsel Tekin SÖZCÜ’ye, Pazartesi günü öğlen saatlerinde CHP İl Binası’na gideceğini söyledi, “Beni il binamıza sokmayacak babayiğit yoktur” dedi

7 Eylül Saat 19.00: Kalabalık bir polis grubu, CHP İl Binasının önüne geldi, barikatlar kurulmaya başlandı.

Saat 19.30: CHP üyelerini İl binasının önünde toplanmaya çağırdı.

Saat 19.45: İstanbul Valiliği, 6 ilçede gösteri yasağı ilan etti. CHP’ye giden yollar barikatlarla kapatıldı.

Saat 20.00: CHP’liler, İstanbul İl Binası’na doğru yürümek istediler. Polis engel oldu. CHP Yeni bir çağrı yaptı, bu kez saat 23.00’te toplanma istedi.

Saat 23.00: Polis binadaki ablukayı tamamlarken, CHP’liler geceyi burada geçirdiler.

8 Eylül: Gürsel Tekin’in saat 12.30 ile 13.00 arasında İl Binası’na gideceği öğrenildi.

Saat 08.00 Bina önündeki polis gücü takviye edildi.

Saat 12.00: Polis, güç kullanarak bina kapısına kadarki bölgeyi boşalttı.

Saat 13.37: Gürsel Tekin ve yanındakiler bina önüne minibüsle geldi, Tekin konuşurken su ve yumurta atıldı, şemsiyeler ve polis kalkanları açıldı.

Saat 14.00: Tekin, ‘Diplomatik temaslar yapacağım” diye minibisüne girdi.

Saat 15.00: Polis bina önündekileri dağıttı ve içeri girişi açmaya çalıştı.

Saat 15.05: Gürsel Tekin, polis eşliğinde binaya girdi.

Saat 15.21 CHP’liler, İl Başkanı’nın bulunduğu binanın üçüncü katında barikat kurdu. Gürsel Tekin alt katta oturdu.

Saat 16.25 CHP, İstanbul İl binası kapatıldı, mevcut bina Genel Başkan’a tahsis edildi.