Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Fehmi Ç’nin, iddialara göre maruz kaldığı mobbingin ardından Koruma Şube Müdürlüğü’ne ataması yapıldı. Bu işlemin hukuka aykırı olduğunu savunan Fehmi Ç., konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, tayin işlemi hakkında yürütmenin durdurulmasına hükmederek Fehmi Ç’nin yeniden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapmasına karar verdi.

Ancak mahkeme kararıyla eski görevine dönen Fehmi Ç’nin yaşadıkları bununla sınırlı kalmadı. İddialara göre, geri dönüşün ardından uygulanan baskı ve yıldırma girişimleri daha da yoğunlaştı.

Fehmi Ç’nin, Muğla Yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunun önünde yer alan kaldırımda görevlendirildiği belirtildi. Kendisine yaya devriye görevi verilmesine rağmen, herhangi bir denetim veya işlem yapmasına izin verilmediği öne sürüldü.

Ayrıca polis memuruna, görev alanı dışına çıkmaması yönünde kesin talimat iletildiği iddia edildi.

POLİSE MOBBİNG MECLİS'E TAŞINDI

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile polis memuru Fehmi Ç'ye destek verdi.

Olayı TBMM’ye taşıyacağını ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın cevaplaması için soru önergesi vereceğini belirten Bakan, şu ifadeleri kullandı:

- On yıldır söylüyorum. Bu ülkede polisin iki temel sorunu var. Birincisi özlük hakları, ikincisi amir baskısı.

İçişleri Bakanlığı ise bunu ısrarla reddediyor. Önceki bakan reddetti, bu bakan da reddediyor; görmezden geliyorlar. Ama gerçek ortada: İnsanlar canına kıyıyor, haykırıyor, arkasında not bırakıyor… Yine de yok sayıyorlar. Taş olsa taştan ses gelir; bunlarda ses yok.

- Bombacı Mülayim kardeşimin Vedat’ın yaşadıklarını cümle âlem biliyor. Bugün Aydın’da benzer bir tablo polis memuru Fehmi ÇAM’a yaşatılıyor. Ben soruyorum: Polis memurunu, hiçbir kamu yararı olmayan bir yerde nasıl görevlendirirsiniz?

- Devlet o polise maaş ödüyor. Şerefli Türk polisinin üniformasını giyiyor. Siz disiplin soruşturmasıyla, mahkemeyle, hukuki bir süreçle hareket etmiyorsunuz; görevlendirme adı altında cezalandırıyorsunuz. Bunun adı zulümdür.

- Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi insanlığınız yok? Aydın Emniyet Müdürü: Bu kadar sosyal medyada gündem oluyor, siz görmüyor musunuz?

- Bu milletin gözünün içine baka baka “yok” diyemezsiniz. Bunun hesabını sorarız. Bu konu burada kalmayacak. Yarın Meclis’e taşıyacağım; soru önergesi vereceğim. Polis memuru garip değil, yalnız değil, çaresiz değil…

'ÜNİFORMASI ELİNDEN ALINDI'

Polis memuru Fehmi Ç’nin avukatı Kübra Hergül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkilinin mobbinge maruz kaldığını öne sürerek, tek yaya trafik polisi olduğunu ve üniformasının elinden alındığı söyledi.

Hergül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

- Müvekkilim polis memuru F.Ç.’nin mobbing nedeniyle tayininin hukuka aykırı şekilde başka bir şubeye çıkarılması nedeniyle açtığımız idari işlemin iptali davasında Yürütmenin Durdurulması kararı verilmiş ve müvekkilim yargı kararıyla branşı olan Trafik Şube Müdürlüğüne yeniden tayin edilmiştir.

- Ancak tayin edildiği günden bugüne mobbingin şiddeti daha da artmış ve tarafımızca başka yasal yollara da başvurulmak zorunda kalınmıştır. Görülen o ki bu ülkede işini hakkıyla, aşkla ve şevkle yapmak ödüllendirilmek yerine cezalandırılmaktadır. Aydın ilinde “yaya devriye” olarak görevlendirilen trafik branşlı tek polis memuru F.Ç.’dir. Müvekkilime son tahlilde ne bir tablet ne de ceza tutanağı verilmiştir. (Israrlar üzerine bu akşamüstü müvekkilime ceza tutanağı zimmetlenmiştir) Mevzuat gereği 4 saat çalışıp, 4 saat istirahat kullanması gereken müvekkilime önce 9 saat çalışma görevi, akabinde 8 saat çalışma görevi tebliğ edilmiştir.

- Müvekkilim yağmur/çamur demeden, üniforma dahi teslim edilmeden yalnızca “Trafik” ibareli bir yelekle görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalışmaktadır. Anlaşıldığı üzere içinde bulunduğu zor durum çevrede mukim vatandaşların da dikkatini çekmiş ve haberlere konu edilmiştir. Türk Polis Teşkilatı’ndaki intihar sayıları ne yazık ki hepimizin malumudur.

- Onurlu hiçbir Türk Polisine reva görülemeyecek bu hususun 2026 yılından itibaren tamamen yok olması için gereken her türlü tedbir alınmalı, Polis memurlarına hak ettikleri insani çalışma koşulları sağlanmalıdır. Bilinmelidir ki görevini layıkıyla yapan hiçbir Türk vatandaşı pes etmeyecek, her türlü yasal yolla, hukuka aykırı işlem yapanların karşısında duracaktır. Müvekkilim F.Ç. ve bendeniz Avukat Kübra HERGÜL de bu hukuksuzluğun karşısında sonuna kadar duracak ve bu ülkede hâlâ hukukun olduğuna dair inancı diri tutacaktır.