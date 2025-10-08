Olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi, uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası E.D.’nin tedavi görmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Talep üzerine adrese Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) görevli sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLA SALDIRINCA ATEŞ AÇILDI

Tedaviyi reddeden E.D., polise ve sağlık ekiplerine mukavemet gösterdi. Bunun üzerine adrese özel harekat polisleri yönlendirildi. E.D. polislere bıçakla saldırınca polisler havaya uyarı ateşi açtı. E.D. saldırıyı sürdürünce ekipler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirdi. Yaralanan E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.