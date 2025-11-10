Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde adının Kübra Berna Ünal olduğunu söyleyen kadın, polislere kendini AKP’nin Aydın Efeler teşkilat başkanı olarak tanıtıyordu.

Kadın ayrıca yaptığı telefon görüşmesinde AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’la konuştuğunu iddia ediyordu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Burada bahsi geçen kişi, Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi üyesi dahi değildir" ifadelerine yer vermişti.

AKP VEKİL KONUŞMAYI DOĞRULADI

AKP Ayın Milletvekili Mustafa Savaş ise Kübra Berna Ünal ile görüşmeyi doğruladı:

“Günün her saatinde bizlere ulaşabilen her vatandaş gibi videodaki bu hanımefendi tarafından da arandım. Telefonda alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası yediklerini söyleyen; güvenlik güçlerimize, ‘akrabam ve teşkilat mensubumuz olduğu’ yönünde asılsız beyanda bulunduğunu, yayınlanan bu videodan öğrendiğim bu hanımefendiye “Alkollü araç kullanıyorsan cezasını da ödeyeceksin. Bir daha alkollü araç kullanmayın” dedim ve telefonu kapattım.

Videoda bu yaşananlar açıkça görülmekte olup, anlık olarak da kamera kayıtlarına yansımaktadır. Mevzuata ve yasalara aykırı hiçbir eylemi asla desteklemediğimizi ve desteklemeyeceğimizi bu video açıkça gözler önüne sermektedir. Ayrıca, konu ile ilgili olarak yargı süreci başlatılacaktır.

Günün 24 saati tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak ve huzurunu temin etmek için çalışan Emniyet Teşkilatımıza uyguladıkları bu cezai işlemden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

KOCASI TUTUKLANDI

Valiliğin açıklamasına göre sürücü adamın 2,09 promil alkollü olduğu belirlendi. 9 bin 268 lira idari para cezası kesildi ve ehliyetine altı ay el konuldu.

Şüphelinin ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, hakaret içerikli ifadeler kullandığı, görevli polis memurlarına hakaret ve tehdit sözler sarf ettiğinin tespit edildiği’ belirtildi.

H.Ü. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.