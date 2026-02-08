Ankara Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayeneden geçirmek üzere Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi’nde bulunan araç muayene istasyonuna gitti.

Burada Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce sözlü tartışma yaşandı, ardından olay kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Keskin’in istasyon çalışanları tarafından darbedildiği belirtildi.

Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Melih Okan Keskin, tedavi altına alındı ancak 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Y.K., M.Y. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BANA SALDIRACAĞINI DÜŞÜNEREK YUMRUK ATTIM'

Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan şüpheli S.A., olay anını anlatarak, "Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, ‘beni mi ezeceksin’ diyerek sinkaflı küfür etti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım" dedi.

Şüpheli M.Y. ise ifadesinde, araç muayene istasyonunda 8 yıldır muayene teknisyeni olarak görev yaptığını belirterek, “O gün saat 08.30 sıralarında mesaiye başladım.

'KOŞUN ADAM ÖLDÜRECEKLER'

Olay günü mesaim devam ederken, akşam mesai bitimine yakın tam hatırlamadığım bir saatte, araç muayene bölümündeyken dışarıdan, bahçeden ve istasyonun içinden bağrışmalar duydum. ‘Koşun adam öldürecekler’, ‘kadına saldırıyorlar’ şeklinde bağrışmalar geliyordu” diye konuştu.

'ÖLDÜRECEK HERHANGİ BİR ŞEY YAPMADIM'

Sinkaflı küfürleşmeler duyduğunu öne süren M.Y., ifadesinin devamında, “Bu şahsı tanımam, ilk defa gördüm. Çalışma arkadaşlarım küfür eden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu sırada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan, ne yürüme ne koşma şeklinde ortalama bir hızla şahsa yaklaştım ve ittim. İttikten sonra arkadaşlarım kaç kişi oldu tam olarak tahmin edemiyorum, kalabalıktık. Olayın heyecanıyla kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum. Hayatını kaybeden Melih Okan Keskin’i daha önce hiç görmedim, tanımam. Şahsın öldüğünü de siz görevlilerden öğrendim. O gün ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum. Melih Okan Keskin’i kesinlikle darp etmedim” beyanında bulundu.

Şüpheli Y.K. ise ifadesinde, olay günü taraflar arasında bir tartışma ve karşılıklı hakaretler yaşandığını ancak kendisinin olayın hiçbir aşamasında yer almadığını iddia etti.