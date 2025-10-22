Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, dün sona erdi.

İhalede İş Bankası 88 bin 500 lira ile 7'nci turda çekildi, tek kalan Vakıfbank ise 90 bin lira teklif sundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İhale Komisyonu, iki bankanın teklif güncellemesi yapmasını istedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da iki bankayı da arayarak tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istedi.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin liralık teklifinde değişiklik yapmazken, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100 bin liraya yükseltti.

Böylece yapılan nihai değerlendirme sonucunda, EGM, üç yıllık banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası'nın kazandığını açıkladı.

Personel başına 100 bin lira promosyon verilecek.

İhale tutarı anlaşılan banka tarafından personelin şahsi hesabına yatırılacak.