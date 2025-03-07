Polonya Başbakanı Donald Tusk, önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Ankara'nın bölgenin istikrara kavuşturulmasında daha büyük bir rol üstlenmesi konusunda görüşmeler yapacağını açıkladı.

Tusk'ın, Rusya - Ukrayna arasında arabuluculuk yapma teklifinde bulunan ve NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türkiye'nin barış sürecindeki rolüne odaklanması bekleniyor.

Ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna'ya yapılan yardımı askıya alma kararının ardından geldi. Tusk, Ukrayna’nın bağımsız ve Batı yanlısı bir ülke olarak kendini savunabilmesinin Polonya’nın güvenliği için kritik olduğunu vurguladı.

Tusk, “Siyasi kargaşa ve büyüyen kaos içinde en önemli olan budur. Bu açık gerçeği sorgulayan herkes, Putin’in zaferine katkıda bulunur” dedi.

Polonya’nın güneyindeki Jasionka bölgesinden gelen raporların ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı yardımı durdurduğunu doğruladığını söyledi.

Tusk, “Amerikan tarafı, Ukrayna’ya yardımı askıya alma ve Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya başlama kararı aldığını duyurdu. Sınırdan gelen haberler ve lojistik merkezimizdeki gelişmeler bu açıklamaları doğruluyor” dedi.

Brüksel’de konuşan Tusk, Avrupa’nın Rusya’dan daha hızlı, akıllıca ve etkili bir şekilde yeniden silahlanacağını söyledi. Polonya, Avrupa'nın savunma kapasitesini artırması gerektiğini savunurken, Tusk, Fransa'nın kıtanın nükleer caydırıcılığını genişletme önerisinin ciddi şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

Tusk’ın Türkiye ziyareti, Ankara ile Varşova arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirmeyi ve Türkiye’nin bölgesel istikrarın sağlanmasında daha etkin bir rol üstlenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Polonya, Ukrayna'ya yönelik yardımların devam etmesi gerektiğini savunurken, Türkiye ile yapılacak görüşmelerin hem bölgesel güvenlik hem de Avrupa’nın savunma stratejisi açısından kritik olacağı değerlendiriliyor.