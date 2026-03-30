İşçi alımı yapan Avrupa ülkelerinde ön plana çıkan bir başka rota Poloya oldu. Son yıllarda Avrupa genelinde artan yaş ortalaması ile birlikte pek çok ülkede işçi sınıfında ve genç kesimde düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Bu sorunları yaşayan bir başka Avrupa ülkesi olan Polonya da işçi açığını kapatmak adına istihdam konusunda adımlar atıyor. Gerekli şartları yerine getiren Türk vatandaşlar Polonya'da aylık 5.200 Euro maaşa kadar iş bulabiliyor.

POLONYA'DAN 20 BİN TÜRK ÇAĞRISI

Polonya, 2026 yılında Avrupa’nın en çok yabancı işçi kabul eden ülkesi olma tahtını kimseye bırakmıyor. Özellikle vize süreçlerinin dijitalleşmesi ve asgari ücretin Euro karşısında ciddi bir seviyeye ulaşması, burayı bir "geçiş ülkesi" olmaktan çıkarıp "hedef ülke" haline getirdi.

Polonya’da Mesleki Maaş Fırsatları

Polonya'da ödemeler Zloti ile yapılsa da, 2026 kurları ve güncel zamlarla birlikte ortalama aylık brüt kazançların Euro karşılıkları şu seviyelerdedir:

Bilişim ve Teknoloji Uzmanları: Yazılım geliştiriciler ve IT uzmanları için başlangıç maaşları aylık 3.800 € bandından başlıyor ve kıdeme göre 5.200 € seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Mühendislik Branşları: İnşaat, makine ve elektrik mühendisleri için aylık ortalama kazanç 2.600 € ile 3.400 € arasında değişiyor. Varşova ve Krakow gibi şehirlerde bu rakamlar bir tık daha yukarı tırmanıyor.

Lojistik ve Tır Şoförlüğü: Avrupa'nın lojistik kalbi Polonya'da, uluslararası çalışan bir tır şoförünün aylık kazancı harcırahlarla birlikte 2.300 € ile 3.100 € bandına oturmuş durumda.

Teknik Eleman ve Ustalar: Kaynakçılar, CNC operatörleri ve kalifiye inşaat ustaları aylık ortalama 2.000 € ile 2.600 € arasında brüt gelir elde ediyor.

Üretim ve Fabrika İşçileri: Vasıfsız veya az vasıflı fabrika personeli için aylık kazançlar 1.500 € ile 1.900 € civarında seyrediyor.

Resmi Asgari Ücret: 2026 yılı itibarıyla Polonya'da brüt asgari ücret aylık yaklaşık 1.140 € seviyesine yükselmiş durumda.

Polonya'ya Gitmek İçin Sahip Olunması Gereken Nitelikler

Polonya'ya sadece bilet alıp gidemezsiniz, kapıyı açmak için cebinizde şu anahtarların olması lazım:

Resmi İş Davetiyesi (Zaswiadczenie): En önemli adım bu. Polonya'daki bir şirketin "Ben bu adamı işe alıyorum" diyerek valilikten onaylı belgeni göndermesi şart.

Dijital Kayıt ve MOS Portalı: 2026 itibarıyla artık kağıt kürek devri bitti. Tüm oturum ve çalışma başvuruları MOS e-portal üzerinden dijital olarak yapılıyor.

Mesleki Belgelendirme: Eğer bir "usta" olarak gidiyorsan, diplomanın veya sertifikanın apostilli ve yeminli tercümeli olması gerekiyor.

Dil Şartı: Fabrika ve lojistik işlerinde dil çok aranmasa da, beyaz yakalı rollerde B2 seviyesinde İngilizce artık standart bir beklenti.

2026’da Bilinmesi Gereken Kritik Detaylar

Polonya’da çalışmanın 2026 model kuralları şöyle:

Gençlere Vergi Kıyağı: Eğer 26 yaşından küçüksen, Polonya hükümeti senden gelir vergisi almıyor. Bu da yukarıda saydığım brüt maaşların neredeyse tamamının net olarak cebine girmesi demek!

Karta Pobytu Süreci: Ülkeye girdikten sonra oturum kartı başvurunu artık sadece online yapabiliyorsunuz. Süreç hızlandı ama dijital hata kabul etmiyorlar.

Barınma Desteği: Mavi yakalı işlerde birçok firma hala ücretsiz konaklama (işçi yurdu) sağlıyor. Bu, Euro bazlı maaşınızın büyük kısmını biriktirebilmeniz için devasa bir avantaj.

Sağlık Sigortası: ZUS (Polonya Sosyal Sigortalar Kurumu) primler yattığı anda Avrupa genelinde geçerli bir sağlık güvencesine sahip oluyorsunuz.