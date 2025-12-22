ASELSAN, NATO üyesi Polonya ile elektronik harp sistemlerinin doğrudan satışını kapsayan 410 milyon ABD doları tutarında bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

Şirket, anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimle duyurdu. Bu adım, Türkiye’nin NATO ve AB üyesi ülkelere savunma satışlarında yakaladığı ivmenin yeni bir halkası olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, anlaşmayı Avrupa’da 400 milyon doların üzerinde bir elektronik harp projesi olarak tanımladı.

Görgün , “ASELSAN’ımızın NATO müttefikimiz Polonya ile imzaladığı Elektronik Harp Sistemi Sözleşmesi ülkelerimize hayırlı olsun. Her koşulda kendini kanıtlamış elektronik harp yeteneklerimiz dünyaya da güven veriyor. ASELSAN bu anlaşma ile NATO’nun en büyük ordularından birine ileri teknoloji elektronik harp sistemleri sunacak” dedi.

Aselsan radar, elektronik harp, haberleşme, elektro optik ve uçuş sistemleri geliştiriyor.