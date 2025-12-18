Polonya’da bir milletvekilinin komisyon toplantısında sarf ettiği sözler gündem oldu.

"GERİZEKALILARLA ÇALIŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

İddiaya göre milletvekili, toplantı sırasında yaşanan tartışmaların ardından “Gerizekalılarla çalışmak mümkün değil. Hoşça kalın gerizekalılar” ifadelerini kullanarak salonu terk etti.

Olay, ilgili komisyonun olağan toplantısı sırasında meydana geldi. Toplantıda görüşülen konuya ilişkin yaşanan görüş ayrılıklarının gerilimi artırdığı belirtilirken, milletvekilinin tepkisi salonda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

Yaşananların ardından bazı milletvekilleri kullanılan ifadeleri sert bir dille eleştirirken, olayın Meclis iç tüzüğü ve etik kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği yönünde çağrılar yapıldı. Söz konusu çıkışın ardından komisyon çalışmalarına kısa bir ara verildi.

Milletvekilinin davranışının siyasi nezaket sınırlarını aştığını savunan muhalefet temsilcileri, Meclis Başkanlığı’nı konuyla ilgili adım atmaya davet etti. Olay, Polonya kamuoyunda ve sosyal medyada da geniş yankı buldu.